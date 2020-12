Ligue 1 : le Stade Rennais s'incline à domicile contre Lens (2-0) au terme d'un nouveau match sans saveur

Depuis de longues semaines, Rennes dispute un match sans fin. Souvent en possession du ballon, les Rennais frappent généralement plus au but que leur adversaire, et pourtant le bilan est sans appel : sur les 13 derniers matchs toutes compétitions confondues, le Stade Rennais a enchaîné 8 défaites, 4 nuls et une victoire seulement. Ce samedi face à Lens, Rennes a souffert de ses maux habituels, avec un manque d'efficacité, et une révolte extrêmement timide.

Malgré 20 premières minutes de bon niveau, les Rennais ne se créent pas de grosse occasion, si ce n'est une frappe timide Del Castillo, facilement repoussée par Leca à la 15e minute. Comme un symbole, les Rouge et Noir ont encore concédé un but sur la première alerte : Truffert perd un ballon proche de la surface, et Kakuta lance Kalimuendo qui trompe Salin du pied gauche (28e). Après l'ouverture du score, l'équipe sera transparente jusqu'à la mi-temps.

Pour créer un éléctrochoc, Julien Stéphan procède à quatre changements à la mi-temps, dont un contraint par la blessure de Nyamsi. Mais ni Niang, ni Camavinga ou Doku ne parviendront à renverser le match. Sur une contre-attaque, Lens inscrira le but du 2-0 à la 77e par Ganago. Là encore, Rennes ne se révoltera pas jusqu'au coup de sifflet final.

Les réactions

Benjamin Bourigeaud, très touché en conférence de presse : "On s'est fait retourner chez nous. Il faut se sortir les doigts du cul. Ca me casse les c******* de rentrer chez moi et d'être triste, d'être blasé alors que je devrai être heureux à ma famille. On en a marre d'entendre qu'on est une belle équipe. On gagne rien. Il faut qu'on devienne des guerriers !"

Julien Stéphan : "Aujourd'hui on doit adopter le comportement d'une équipe qui joue le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre."

Le film du match