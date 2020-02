Le Stade Rennais s'incline à Reims (1-0) : offensivement, le néant

La fatigue est bien là. Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais disputait son neuvième match en un mois. Sept de ces neuf matchs ont été disputés à l'extérieur. Des déplacements à répétition qui tirent sur les organismes, et qui expliquent peut-être aussi les blessures qui frappent régulièrement l'effectif rennais. Mais cette fatigue, bien réelle, ne peut pas être la seule excuse au non-match livré par les Rouge et Noir au Stade Auguste Delaune, qui enchaînent un troisième match sans victoire en championnat.

Il y a eu les choix, déjà. Sans doute dictée par la nécessité de faire souffler des joueurs importants, la titularisation de la paire Siebatcheu-Bourigeaud en pointe a de quoi surprendre. Sur les ailes, Raphinha et Tait ont joué les solistes, sans se soucier du collectif, et ont sombré par leur manque de justesse technique. Au milieu, Nzonzi et Léa-Siliki ont été trop frileux pour exister. Globalement, la qualité de jeu du Stade Rennais n'a pas été à la hauteur d'une équipe troisième de Ligue 1 avant le dernier match de cette 25e journée de Ligue 1. Mais pour la première fois depuis début janvier, les Rennais auront une semaine entière de récupération avant leur prochain match, dimanche prochain face à Nîmes au Roazhon Park.

Le film du match

Sur une pelouse qui ressemble fort malheureusement à celle du Roazhon Park, les deux équipes ne parviennent pas à se procurer de grosse occasion en première période. Mais Reims a le pied sur le ballon, et Rennes multiplie les erreurs techniques. Sans danger jusqu'à la pause.

A la mi-temps, Maouassa, visiblement blessé, est remplacé par Boey. Sur la pelouse, rien n'a changé au retour des vestiaires : Reims domine largement un très pâle Stade Rennais. Doumbia alerte à deux reprises Edouard Mendy en début de période. Avant la fatale 70e minute, où Da Silva, après un contrôle raté et une glissade, accroche inexplicablement le short de Touré à l'angle de la surface, alors que le reste de la défense rennaise était en place. L'arbitre désigne logiquement le point de penalty. Le jeune attaquant malien (18 ans) transforme (70', 1-0). Rennes reste sans réaction, et seule une frappe de Raphinha dans le temps additionnel donne l'illusion aux supporters qu'un nul reste envisageable. Il n'en sera rien.

Les notes

Edouard Mendy : 5

Hamari Traoré : 4

Damien Da Silva : 3

Joris Gnagnon : 5

Faitout Maouassa : 5

Sacha Boey : 4,5

Steven Nzonzi : 3,5

James Léa-Siliki : 3,5

Flavien Tait : 2,5

Raphinha : 3,5

Benjamin Bourigeaud : 2,5

Jordan Siebatcheu : 4

M'baye Niang et Romain Del Castillo : non notés (entrés en cours de deuxième mi-temps)

Flavien Tait, à la peine ce dimanche, face au buteur rémois El Bilal Touré © Maxppp - Christian Lantenois/PHOTOPQR/L'Union de Reims

Les réactions