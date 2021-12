Ligue 1 : Le Stade Rennais se rate à Monaco et descend du podium

Le Stade Rennais se rate à Monaco (2-1) et descend du podium de la Ligue 1, ce mercredi 22 décembre. Un résultat décevant pour des Rouge et Noir qui avaient l'opportunité de prendre une longueur d'avance au classement et finir l'année en beauté.

Une fin d'année 2021 compliquée pour le Stade Rennais. La défaite face à l'AS Monaco (2-1) ce mercredi 22 décembre, est la troisième en quatre matchs de Ligue 1. Encore une fois face à un potentiel adversaire pour les places européennes en fin de saison.

Les Rouge et Noir peuvent avoir des regrets alors que la partie au stade Louis II a été très disputée. Mais le Stade Rennais n'est jamais parvenu à imposer sa domination, comme ils pouvaient encore le faire quelques semaines auparavant. Conséquence, Rennes descend du podium et se retrouve quatrième.

Monaco réaliste

La rencontre avait pourtant très bien démarré avec un but de Martin Terrier (16e), fruit d'une superbe action collective. Tout part d'une longue transversale de Warmed Omari pour Adrien Truffert. Il sert Martin Terrier dans un petit espace au cœur du jeu qui, après un une-deux avec Gaëtan Laborde, n'a plus qu'à la pousser au fond.

L'effort va être gâché par une main dans la surface un peu bête d'Hamari Traoré (35e). Le pénalty est transformé sans problème par Wissam Ben Yedder. La seconde période va être très équilibrée, mais tourne finalement à l'avantage de l'AS Monaco. Une reprise de volée manquée de l'ancien Rennais Sofiane Diop se transforme en passe décisive pour Kévin Volland. Positionné au milieu de la charnière centrale Badé-Omari il trompe de la tête Alfred Gomis (72e). Rennes va aussi un peu manquer de chance, comme sur la barre transversale trouvée par Baptiste Santamaria (75e).

Une occasion manquée de faire la différence au classement

Cette défaite est d'autant plus regrettable qu'elle est une nouvelle fois face à un club candidat aux places européennes. Après Nice (1-2) et Lille (1-2), c'est sur le même score que Rennes se rate à Monaco. Dans le même temps Nice l'a emporté face à Lens et repasse devant, éjectant le Stade Rennais du podium. Marseille, avec un match en retard, a dû se contenter du nul à Reims. Et enfin Montpellier revient à hauteur des Rouge et Noir après leur large succès.

Malgré une première moitié de saison globalement satisfaisante, la fin d'année est un peu gâchée par cet enchaînement de défaites. La puissance collective démontrée par le Stade Rennais lors des semaines précédentes est moins évidente. L'année se termine sur un classement très serré. Le RC Lens, prochain adversaire des Rouge et Noir après la trêve, est 9e mais à seulement quatre points.

Le classement de Ligue 1 (19e journée)