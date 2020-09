Ligue 1 - Le Stade Rennais seul leader après une victoire toute en maîtrise à Saint-Etienne (0-3)

Un Stade Rennais très impressionnant collectivement s'impose largement à Saint-Etienne (0-3) et prend seul la tête de la Ligue 1 après cinq journées.

C'est un Stade Rennais en démonstration qui repart de Saint-Etienne, après une large victoire (0-3), à l'image de sa domination dans tous les secteurs de jeu. Rennes qui devient par la même leader du championnat et prend la place qu'occupait son adversaire du jour.

Les recrues ont encore été au rendez-vous, à l'image de Nayef Aguerd qui marque de la tête après un corner de Benjamin Bourigeaud (33e). Malgré une petite frayeur à la reprise et un but stéphanois logiquement annulé après arbitrage vidéo (46e), les Rennais vont vite se remettre en ordre.

Leader après cinq journées

En deuxième période Serhou Guirassy mets définitivement un coup sur la tête de Saint-Etienne avec un deuxième but (52e) d'un geste acrobatique. Enfin Adrien Hunou, parfaitement servi par Raphinha dans la profondeur a lobé Jessy Moulin (89e) et inscrit un troisième but qui vient concrétiser la domination rennaise.

Trois buteurs et trois passeurs différents dans ce match qui démontre encore une fois la force collective du Stade Rennais. Rennes toujours invaincu devient seul leader de la Ligue 1 alors que son calendrier n'était pas le plus favorable.