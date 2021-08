Ligue 1 - Le Stade Rennais sombre à Angers (2-0)

Le Stade Rennais s'incline face au SCO Angers, au stade Raymond-Kopa, lors de la 4e journée de Ligue 1 (2-0). Les Rouge et Noir ont sombré à cause d'erreurs évitables et n'ont jamais su revenir dans le match.

Un mauvais jour pour le Stade Rennais. Les Rouge et Noir ont sombré face au SCO Angers lors de cette 4e journée de Ligue 1 (2-0). Les Rouge et Noir ont fait beaucoup trop d'erreurs face à des Angevins ambitieux et opportunistes.

Même si la première mi-temps s'est terminée sans encaisser de but, elle aura tout de même été très compliquée à vivre pour le Stade Rennais. Largement dominé, le premier coup dur intervient avec l'expulsion de Loïc Badé après un deuxième carton jaune indiscutable (40e). De quoi faire regretter la très bonne opportunité de but pour le jeune Matthis Abline, 18 ans, et titulaire surprise (5e).

Il n'aura pas l'occasion de montrer plus, avec un triple changement dès la reprise effectué par Bruno Génésio. Des entrées en jeu convaincante pour Warmed Omari, Eduardo Camavinga et Serhou Guirassy. Les Rouge et Noir montrent un bien meilleur visage en deuxième période.

Match catastrophe pour Nayef Aguerd

Mais cet effort est ruiné par une boulette monumentale de la défense rennaise. Une passe en retrait de Nayef Aguerd vers son gardien Alfred Gomis. Il rate son contrôle et de manière très opportuniste, Sofiane Bouffal pousse ce ballon au fond (57e). Le défenseur marocain, auteur d'un but de la tête refusé pour hors-jeu en première mi-temps, n'est pas non plus exempt de tout reproche sur le deuxième but angevin. Le talentueux Mohamed-Ali Cho, 17 ans seulement, douche les derniers espoirs d'égalisation rennaise (88e).

Un dernier match avant la trêve très compliqué pour le Stade Rennais. La question du recrutement d'un défenseur central supplémentaire se pose après la suspension de Loïc Badé, le mauvais match de Nayef Aguerd et un départ très probable de Gerzino Nyamsi vers Strasbourg.