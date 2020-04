Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais jouera la Ligue des Champions

C'est officiel depuis ce jeudi : le championnat de France de Ligue 1 est officiellement arrêté, et les positions au classement figées. Le Stade Rennais termine donc à la troisième place, le meilleur classement de son histoire. Les Rouge et Noir joueront la Ligue des Champions l'an prochain.

Voilà une décision que beaucoup de supporters du Stade Rennais attendaient avec impatience. Le conseil d'administration de la Ligue vient de voter, ce jeudi après-midi, la fin de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2. Comme pour les championnats amateurs, un quotient sera appliqué, faisant le ratio entre le nombre de points et le nombre de matchs joués. Rennes troisième, devance donc Lille, quatrième, de justesse.

Un classement qui est le meilleur de l'histoire du Stade Rennais, qui avait fini à la quatrième place à trois reprises (1965, 2005 et 2007). Pour la première fois de leur histoire, les Rouge et Noir vont donc jouer la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La Ligue des Champions oui, mais à quel tour ?

Comme le règlement de l'UEFA le stipule, ils entreront au troisième tour préliminaire. En cas de qualification, ils atteindraient alors les barrages, puis, en cas de nouvelle qualification, la phase de poules.

Un autre scénario existe : si le vainqueur de la Ligue Europa était déjà qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat, cela enverrait directement le troisième de Ligue 1 en phase de poules. L'avenir de la Ligue Europa étant incertain, cette possibilité de voir le Stade Rennais directement face aux meilleures équipes d'Europe l'est également.