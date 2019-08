Stade Rennais : Eduardo Camavinga est la nouvelle pépite de la Ligue 1

Rennes, France

Il n'a même pas 17 ans, mais par moment on n'a (presque) vu que lui. Aligné dans un rôle de sentinelle du milieu de terrain, Eduardo Camavinga a encore montré tout le bien que l'on pense de lui du côté du Stade Rennais.

Son aisance technique, sa qualité de passe et son volume de jeu ont fait un bien fou au milieu rennais sur la pelouse de la Mosson ce samedi soir pour la première journée de championnat.

"Il a fait un gros match, une grosse performance dans l'activité, dans l'agressivité et sur le plan technique aussi" reconnaissait l’entraîneur rennais Julien Stéphan à l'issue du match. "C'est un garçon qui est pétri de talent et que moi je connais très bien pour l'avoir eu dans les équipes de jeunes. Il a pointé le bout de son nez sur la fin de saison dernière et il confirme sur ce match (face à Montpellier)".

Une pépite "à protéger"

Premier joueur né après le 1er janvier 2002 à démarrer un match parmi les cinq grand championnat européen le 1er mai dernier Eduardo Camavinga est un modèle de précocité. Lancé dans le grand bain de la ligue 1 plus jeune encore qu'un certain Kylian M'bappé, son avenir est plein de promesses.

Il va falloir le couver - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais

Attention maintenant à ne pas aller trop vite avec ce jeune espoir d'origine Congolaise prévient Julien Stéphan : "C'est un jeune joueur qui devra être protégé. Il va falloir le couver et continuer à le faire progresser mais bien sûr qu'il a beaucoup de talent". Une déclaration pleine de bienveillance mais aussi un message direct aux dirigeants rennais. Les grosses écuries européennes connaissent déjà toutes le nom d'Eduardo Camavinga.