Ligue 1 : le Stade Rennais veut confirmer face à Nîmes

Si les Bretons ont un peu oublié à quoi ressemblait le soleil cette semaine, le Stade Rennais lui, entrevoit l’éclaircie. De la fureur du Roazhon Park contre Cluj (0-1) à la victoire contre Toulouse (3-2) il semble s'être passé quelque chose chez les Rouge et Noir. Eux qui restaient sur dix rencontres sans succès avant le week-end dernier.

Maintenir l'intensité

"C'est certain que la victoire nous manquait avoue Julien Stéphan, après je ne veux surtout pas qu'on tombe dans le piège en se disant que ça y est on a gagné contre Toulouse et on est sorti d'affaire". Le coach breton le répète à l'envie depuis le début de la saison : si son équipe n'est pas à fond à chaque match, elle redevient quelconque.

L'intensité retrouvée contre Cluj et contre Toulouse lors des vingt premières minutes et en fin de match semble signifier que les joueurs l'ont intégré. "Chaque week-end, il faut être en capacité de se remettre en question" explique Julien Stéphan, là on va à Nîmes chez une équipe difficile à jouer et qui "performe" à domicile avec un public qui pousse énormément derrière son équipe".

La saison dernière, en avril, les Rennais étaient tombés dans le piège du stade des Costières et s'étaient inclinés 3-1 avec l'expulsion du capitaine Benjamin André.

"Adrien est un joueur important"

Interrogé sur le cas Adrien Hunou, (l'attaquant en fin de contrat en juin 2020 a dit n'avoir reçu aucune offre de prolongation) Julien Stéphan a expliqué tout le bien qu'il pensait du joueur : "c'est un joueur important pour moi dans le dispositif. Je trouve qu'il a progressé dans son jeu dos au but. Il a développé son registre". Titulaire lors des trois derniers matchs, Adrien Hunou devrait enchaîner contre Nîmes une quatrième titularisation.