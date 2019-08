Ligue 1 : le Stade Rennais veut enchaîner face à Strasbourg

C'est le match d'après. Sur la pelouse de la Meinau, ce dimanche après-midi, le Stade Rennais doit confirmer les très belles choses entrevues face au Paris Saint-Germain le week-end dernier au Roazhon Park. "C'est vrai qu'on a fait un très bon match contre Paris reconnaît Julien Stéphan, mais cela ne reste pour nous qu'un match de début de saison avec encore beaucoup d'automatismes à régler".

Strasbourg est une équipe dangereuse et en confiance - Julien Stéphan

Sur le papier l'adversité n'est évidemment pas la même, mais Strasbourg a de solides arguments en ce début de saison. Engagés dans les tours préliminaires de qualification pour la Ligue Europa, les Alsaciens ont déjà disputés sept matchs de compétition (une seule défaite) et viennent de s'imposer ce jeudi face à l'Eintracht Francfort (1-0). "Quand je vois ce match, je me dis qu'on va avoir un gros combat soufflait Julien Stéphan en conférence de presse. "Cette équipe revient de très loin, on sent qu'il y a une dynamique dans ce club. C'est une équipe dangereuse et en confiance".

Strasbourg : la tête à l'Europe ?

Le Racing Club de Strasbourg jouera son destin européen cette saison jeudi prochain pour le match retour face à Francfort en Allemagne. Il faudra conserver l'avantage acquis à l'aller pour rejoindre notamment Rennes en phase de groupes. Intercalé entre ces deux rencontres de barrages, le Stade Rennais peut-il profiter d'un relâchement des Alsaciens en Ligue 1 ? Le défenseur rennais Jérémy Gélin balaye l'argument d'un revers de main : "l'an dernier quand on jouait la Coupe d'Europe on n'avait pas la tête ailleurs on était encore plus concentrés".

Le Stade Rennais attend Joris Gnagnon

À huit jours de la fin du mercato, Rennes attend toujours des renforts. La piste la plus chaude mène à un ancien de la maison Rouge et Noir. Le défenseur Joris Gagnon devrait débarquer en prêt du FC Séville où il s'était engagé pour un montant de 15 millions d'euros l'an dernier. Gnagnon retrouverai un environnement et un entraîneur qu'il apprécie : "on se connaît depuis très très longtemps précise Julien Stéphan, j'ai toujours gardé le contact avec lui. Il est revanchard par rapport à sa saison à l'étranger."

Si l'arrivée de Joris Gagnon se confirme, Rennes serait encore en quête d'un milieu de terrain "complet" et d'un attaquant "polyvalent" capable d'évoluer dans l'axe mais aussi sur les côtés.