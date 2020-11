Ligue 1. Le Stade Rennais veut réenclencher la marche avant face à Bordeaux

Après un début de saison tonitruant, le Stade Rennais a marqué le pas depuis sont entrée en Ligue des Champions. Sur ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, les Bretons n'ont enregistré qu'une victoire, face à Brest fin octobre en Ligue 1. Toujours sur le podium de la Ligue 1, les Rouge et Noir ont à coeur de relancer la machine et de gommer les imperfections décelées avant la trêve internationale, notamment sur le plan défensif.

"Si on prend des buts, c'est qu'on fait des erreurs, aussi petites soient-elles, constate Julien Stéphan. C'est souvent dans les détails qu'il faut aller chercher les choses pour que l'on puisse s'améliorer. Je n'ai pas constaté une désorganisation générale de l'équipe, mais j'ai constaté une somme de petits détails qui nous ont fait mal, et que l'on va devoir régler très rapidement." Car Rennes prend beaucoup de buts. Seulement 12e défense de Ligue 1 malgré sa troisième place, le club breton n'a plus passé de match sans en encaisser un depuis près de deux mois, lors de la 5e journée de championnat et une victoire 3-0 à Saint-Etienne.

Parmi les détails à régler, il y a l'attitude de l'équipe à la perte du ballon, avec un manque de dynamisme notable, comme le souligne Julien Stéphan : "Oui, ça a un lien avec l'aspect de la férocité aussi qu'on a perdue aussi dans la récupération, que ça soit à la perte ou en défense placée. C'est aussi en lien avec un manque de dynamisme et de gaz sur les derniers matchs. Il y a plusieurs raisons, mais les phases de transition sont une donnée très importante aujourd'hui, à la récupération comme à la perte du ballon, on devra être beaucoup plus dynamiques sur les matchs qui arrivent." En conférence de presse, le technicien rennais a également précisé qu'il attendait de son équipe qu'elle se procure davantage d'occasions de but.

Sur l'aspect défensif, Rennes se consolera peut-être en regardant les statistiques offensives de son adversaire du soir : Bordeaux a la 19e attaque de Ligue 1, avec seulement neuf buts inscrits depuis le début du championnat. mais les Girondins comptent dans leurs rangs un certain Hatem Ben Arfa, et Julien Stéphan "n'a aucun doute sur le fait qu'il va faire un grand match". Ses joueurs sont prévenus.