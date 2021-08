Ligue 1 - le Strasbourgeois Kevin Gameiro : "On va essayer d'enfiler les buts pour aider l'équipe"

Alors que le chantier reste important en défense, le Racing a montré de belles dispositions offensives après la pause à Paris. Il pourra s'appuyer notamment sur l'expérience et la vista de Kevin Gameiro, qui a retrouvé le chemin des filets en Ligue 1, 13 ans après son dernier but en bleu et blanc.

Pour sa première titularisation depuis son retour en Alsace, Kevin Gameiro a inscrit samedi au Parc des Princes le premier but strasbourgeois de la saison, grâce à une subtile déviation de la tête sur un centre d’Adrien Thomasson. Sa dernière réalisation en Ligue 1 sous le maillot du Racing remontait au 17 mai 2008 au stade Vélodrome (il y a 4.837 jours, une éternité).

Une intéressante complémentarité naissante avec Ludovic Ajorque

Complémentaire avec son binôme en attaque Ludovic Ajorque, Kevin Gameiro s’est aussi montré très précieux dans la construction du jeu. "Il nous a apporté beaucoup de calme, beaucoup de maturité dans l'avant-match, avance son entraîneur Julien Stéphan. On a vu aussi que dans ses déplacements, sa justesse technique, il allait beaucoup nous apporter. Je trouve qu'il a déjà été bien sur le plan physique pendant 75 minutes, il a fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts répétés. Il a mis un très joli but, il a aussi frappé au but en première et en deuxième mi-temps, il se trouve donc déjà dans les zones dangereuses. Il y a beaucoup, beaucoup de positif".

Pas encore au top

Ce sont donc des débuts prometteurs, car Kevin Gameiro estime être de sa forme optimale. "Je me suis senti bien, je prends le rythme, précise le natif de Senlis. Il me manque encore quelques semaines pour être à 100%. On va travailler pour et essayer d'enfiler les buts pour aider cette équipe-là et apporter mon expérience dans ce groupe très jeune".

Kevin Gameiro a inscrit à Paris son 77ème but en Ligue 1, ce qui en fait le cinquième meilleur buteur du championnat encore en activité derrière Kylian Mbappé (107), Wissam Ben Yedder (101), Jimmy Briand (100) et Dimitri Payet (89).