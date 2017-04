ligue 1 : le TFC et Nice font match nul 1 partout pour la 34me journée

Largement dominé en premiére période le TFC à ouvert le score en deuxiéme mi temps mais n'a pas su empêcher Nice d'égaliser trois minutes plus tard. Le TFC reste 11me de Ligue 1 avant un difficile déplacement à Monaco

Le TFC et Nice ont fait match nul hier au Stadium pour la 34me journée de ligue 1 : 1partout. Largement dominés en 1re mi temps les toulousains ont réussi à inverser la pression sur le deuxiéme acte et ont même ouvert le score par Corentin Jean (56me) qui inscrit son 1er but sous les couleurs toulousaines. las! les niçois n'ont mis que trois minutes pour égaliser (Eysseric à la 59me).

"Dominer n'est pas gagné" J.B. Jammes du site lesviolets.com, à la mi-temps du match

C'est une premiére mi-temps à sens unique à laquelle ont assisté les 15 241 spectateurs réunis sous un chaud soleil dans un Stadium de Toulouse à la pelouse d'une rare beauté. Quarante-cinq premières minutes durant lesquelles les Niçois ont buté sur le poteau et sur Alban Lafont quand ils n'ont pas tiré à côté ou au dessus du cadre.

C'est presque miraculeux que les toulousains atteignent la pause sur un score de parité : 0 partout. Dans les vestiaires l'ambiance fut tendue et le discours du coach quelque peu virulent. Pascal Dupraz et ses adjoints quittant les lieux avant la fin du quart d'heure de récupération pour laisser les joueurs entre eux. La méthode a payé et la deuxiéme mi-temps est plus équilibrée. Corentin Jean profite même d'une étonnante fébrilité niçoise pour inscrire son premier but sous les couleurs toulousaines.

TFC : Buteur (un peu) frustré, Corentin Jean veut « continuer à faire le spectacle » #TFCOGCN https://t.co/EoExvurMu7 via @20minutes pic.twitter.com/yCSsViUEKB — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) April 23, 2017

Un bonheur qui ne dure pas puisque trois minutes plus tard (59me) les niçois égalisent par Eysseric. La dernière demi-heure ne changera rien à l'affaire, ni au classement. le TFC reste 11me de Ligue 1 mais assure son maintien, alors qu'avec ce match nul Nice voit s'échapper ses dernières chances d'un titre de champion.

Les réactions d'aprés match

"Je ne suis pas satisfait" P. Dupraz

"Notre objectif : finir dans les dix" P. Dupraz

"on ne s'en sort pas mal" A. Blin

"c'est rageant" A. Blin

Les toulousains se rendent à Monaco samedi prochain.