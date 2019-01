Ligue 1 : le TFC s'incline au Stadium face à Strasbourg (1-2)

Yaya Sanogo et le TFC ont craqué face à Strasbourg

Toulouse, France

Les hommes d'Alain Casanova ont longtemps fait jeu égal avec Strasbourg mais ce sont bien les Alsaciens qui repartent avec les trois points (1-2) ce dimanche 13 janvier. Le Toulouse FC, qui avait fait le plein de confiance après deux victoires consécutives toute compétition confondue, perd de nouveau et pointe à la 14e place de la Ligue 1.

Toulouse a couru après le score

Avec un but de son attaquant Ludovic Ajorque dès la 17e minute, Strasbourg a clairement montré ses ambitions dès le début du match. Mais le TFC ne s'est pas laissé faire, en obtenant un pénalty grâce au VAR quinze minutes plus tard (Yaya Sanogo, 29e). Sauf que les très bonnes occasions des Violets en deuxième mi-temps n'auront pas suffit. Les Strasbourgeois, plus réalistes, marquent à l'heure de jeu grâce à Ibrahima Sissoko (64e).

Strasbourg est 6e et se rapproche un peu plus des places européennes. Toulouse de son côté, avec deux victoires en cinq matchs, s'installe dans le ventre mou de la Ligue 1, en prenant la 14e place. Prochain match face à Lyon, toujours au Stadium, mercredi 16 janvier à 19h.