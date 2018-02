Toulouse, France

Difficile de savoir si les joueurs du Paris Saint-Germain avaient déjà la tête à Madrid où ils joueront mercredi un 8e de finale aller de Ligue des Champions, toujours est-il que sur le pelouse du Stadium ils n'ont pas proposé une prestation étincelante. Le meilleur symbole c'est le Brésilien Neymar, assez brouillon en première mi-temps mais finalement buteur (68e) pour délivrer les siens sur une frappe de l'intérieur de la surface, contrée par un défenseur toulousain. Les plus de 33000 supporters du Stadium ont eu beau pousser derrière les Violets, les Parisiens ont ensuite tranquillement géré la fin de match.

Le TFC n'a cadré qu'une frappe – une tête de Sanogo obligeant Areola à la parade – difficile donc d'avoir de vrais regrets sur ce match. Si sur le plan comptable l'opération n'est pas bonne, la prestation des Toulousains peut tout de même les faire prendre conscience de leur force du moment : une solidité défensive indispensable à "l'opération maintien". Consistants derrière durant près d'une heure, c'est offensivement qu'il reste au TFC à trouver des solutions. Max-Alain Gradel a parfois donné le tournis à Dani Alvès sur son côté, mais il était trop seul pour que cela soit réellement efficace. Dans son malheur, Toulouse a la chance que les autres résultats de ce samedi soient favorables, les Violets conservent provisoirement la 15e place de la Ligue 1.

Le prodige Kilian Mbappé a bien été muselé par la défence de Téf, et notamment Issiaga Sylla. © Maxppp - Philippe de Poulpiquet

Michaël Debève : « Sur la première mi-temps j'était plutôt optimiste »

L'entraineur du Téf Michaël Debève était un peu déçu après le match, selon lui il y avait moyen de faire un peu mieux : "On a fait le match que nous avions prévu de faire, et les joueurs ont répondu à mes attentes en sachant qu'il fallait se montrer costauds pour ne pas laisser de place dans le jeu à Paris. C'est dommage de prendre un but contré. C'est un coup d'arrêt parce qu'on ne prend pas de points, mais on sait très bien qu'on jouait le PSG et qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été capables de leur résister. On pensait le faire et sur la première mi-temps j'était plutôt optimiste. Finalement on a pas pris de points, donc on sera en difficulté quoi qu'il arrive au niveau du classement. Pourtant il ne faut pas tout remettre en question, les joueurs on fait un gros match au niveau de l'engagement et de la solidarité. Face à de tels joueurs on a démontré pas mal de choses, et on va pouvoir s'appuyer dessus pour ce qui vient après".

Michaël Debève pensait ses joueurs capables de tenir le match nul. © Maxppp - Michel Viala

Alexis Blin : « Un seul but face au PSG, ce n'est pas ridicule »

Cette défaite d'un but seulement face au PSG, bien loin du 6-2 encaissé à l'aller, donne de l'espoir au milieu de terrain Alexis Blin : "C'est important de présenter une grosse défense, cela fait souvent la différence pour les équipes de notre calibre. On n'encaisse qu'un seul but face au PSG, ce n'est pas ridicule, mais on aurait aimé faire un autre résultat. On a eu quelques opportunités et situations pour les embêter, mais on n'a pas su appuyer là où cela faisait mal. On va s'appuyer sur ce genre de performance et on verra où cela nous mènera dans les semaines à venir".