Ligue 1 : le TFC a déjà vendu 8.000 abonnements pour la saison prochaine

"Que l'arrivée en Ligue 1 n'engendre pas une flambée des prix", c'est le mantra de la direction du Toulouse Football Club, à moins d'un mois du début de la saison. Le directeur général, le directeur du marketing et de la communication et le tout nouveau directeur des opérations se sont réunis via un tchat sur Twitter. Ils ont avancé ^plusieurs chiffres prometteurs pour la saison.

On veut que le Stadium reste ouvert à tous - Olivier Jaubert

Le directeur général du TFC l'a annoncé d'amblée : malgré l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat que traversent de nombreux Toulousains, le club a tenté de minimiser l'augmentation des prix, avec le retour en Ligue 1."On est tout en bas de la fourchette des prix" a notamment répondu Olivier Jaubert à un fan qui l'interrogeait sur le sujet. Avec cette politique de prix "adaptée", "on veut dire merci à tous ceux qui ont été présents", termine le directeur général.

Un record d'abonnements

Le TFC se félicite des 8.000 abonnements déjà vendus, à un mois du début de la saison. C'est le double par rapport à la saison précédente. D'ailleurs, 95% des précédents abonnés ont renouvelé leur adhésion mais les deux tiers sont de nouveaux abonnés.

Sur ces abonnements, plus de 3.000 ont été pris dans le mythique virage Brice Taton. Le club se félicite aussi que 1.600 supporters ont choisi le virage Christophe Revault, y compris dans la tribune famille.

Une stratégie de prix et de billetterie pour les supporters

"On veut, quelque soit le match, que le stade soit pour le TFC", affirme la direction. Même pour les grosses affiches, le club veut privilégier les ventes de billets aux fans du Tef : un abonné pourrait acheter jusqu'à quatre places pour ses proches.

Le but étant que le Stadium vibre pour les Violets et non pas pour l'équipe adversaire. "Ceux qui veulent d'abord voir jouer le Paris-Saint Germain ou l'Olympique de Marseille, ils pourront mais seulement s'il reste des places" lance même le staff.

En décembre, un match de gala avec un adversaire encore inconnu

Le 30 juillet, un match de gala devait se tenir pour célébrer le retour en Ligue 1 mais le Toulouse Football Club s'est fait planter par son adversaire : le Dynamo Kiev.

Le club veut tout de même honorer sa promesse faite aux supporters des Violets, avant le lancement de la campagne d'abonnement. Le temps de trouver ce futur adversaire, ce match de gala ne pourra pas se dérouler avant la fin de l'année.