Toulouse, France

Face à Monaco, les joueurs de Michaël Debève ont affiché des qualités mentales qu'on ne leur soupçonnait peut-être pas. Rapidement menés au score suite à un but de Rony Lopes, Ibrahim Sangaré a repris un bon centre de la gauche signé Sylla pour remettre les deux équipes à égalité. Même scénario en deuxième mi-temps sauf que cette fois les Monégasques ont frappé deux fois, par Lopes encore puis par Jovetic. C'est Andy Delort qui, sur penalty, a entretenu l'espoir avant le but du 3-3 signé Yaya Sanogo.

Un coaching gagnant, du froid, des frites chaudes, du suspense, du footix déçu, du courage, de la volonté, mon fils qui pleure à 1-3 et qui verse une larme de joie à 3-3.

Merci @ToulouseFC pour ce lot d'émotion !!! #TFCASM

La feuille de match

Toulouse : Buts de Sangaré (24e), Delort (78e s.p.) et Sanogo (87e). Avertissement pour Delort (85e).

Monaco : Buts de Rony Lopes (8e, 47e) et Jovetic (72e). Avertissements pour Lemar (83e), Fabinho (90e+1) et Jovetic (90e+3).

Steeve Yago a pesé dans son couloir, ici face à Fabinho. © Maxppp - Michel Viala

Michaël Debève : « C'est quasiment une victoire »

Un match nul au parfum de victoire pour le coach des Violets : "Par rapport à l'investissement qu'ont eu les joueurs sur l'ensemble du match et notamment en fin de deuxième mi-temps, je pense que prendre un point contre Monaco c'est quasiment une victoire. D'avoir eu les ressources, les qualités au niveau du jeu offensif dans ces 20 dernières minutes... On est récompensé de tout le travail fait. L'équipe a des vertus morales et mentales, on avait une défense très solides jusqu'à maintenant, on a pris trois buts mais le groupe fait qu'on a réussi à revenir dans le match, et ce point est vraiment important vu notre situation. On a des valeurs, j'y tiens beaucoup depuis le début, et la fin de saison passera aussi par là".

Un #TFCASM spectaculaire et riche en émotions !



Des Violets courageux, un Stadium qui a poussé, un point important pour le maintien

Alexis Blin : « On sait que pour se maintenir, il faudra agir plus que réagir »

Alexis Blin veut s'appuyer l'état d'esprit du groupe pour décrocher le maintien : "On a un groupe sain, je le dis depuis le début de saison, alors quand on a encaissé le troisième but, on s'est tous regardés, on s'est dit : « on va s'accrocher et advienne que pourra ». Finalement on a su créer ce petit brin de folie qui a fait qu'on a pu revenir et c'est de bon augure pour la suite. On a eu sur ce match une équipe a réaction, ce n'était pas forcément le cas sur les dernières sorties, mais on sait que pour pouvoir se maintenir il faudra plus agir que réagir. On repart avec un point face au champion de France en titre, c'est une belle équipe, donc c'est plutôt positif pour la suite".