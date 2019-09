LIGUE 1 - Le TFC concède le nul à Saint-Etienne après avoir mené 2-0 (2-2)

Saint-Étienne, France

Le suspens fut intact jusqu'au bout dans cette rencontre AS Saint-Etienne - Toulouse FC, ce dimanche 15 septembre ! Après une entame fébrile, les Toulousains ont pris le dessus grâce à un pénalty du capitaine violet Max-Alain Gradel (15e) et d'un but d'Aaron Leya Iseka (24e). Mais les Stéphanois ont réduit l'écart juste avant la pause d'un beau but de Romain Hamouma (45e). Le milieu de terrain des Verts qui doublera la mise après la pause (56e). Les Violets, qui n'avaient plus marqué depuis 5 ans à Geoffroy Guichard, concèdent donc le nul 2-2. Un score final frustrant pour les hommes d'Alain Casanova, qui ont globalement étaient plus dangereux que les Stéphanois.

"La vidéo, ça nous tue le football"

C'est en tout cas une bonne note pour les Toulousains qui rentrent avec 1 point de Saint-Etienne et se hissent à la 9e place de Ligue 1, ce dimanche soir, avant la fin de la 5e journée (Monaco-Marseille à 20h45). Le coach du Téf' Alain Casanova est très satisfait de la performance de son équipe, "C'est le match avec le plus d'intensité depuis le début de la saison", explique-t-il.

Mais le technicien relève un gros point noir, ce dimanche après-midi : la VAR. 3 buts ont été refusés après arbitrage vidéo à Geoffroy-Guichard : celui du Toulousain Efthimiyos Koulouris juste après son entrée en jeu (69e) lancé par Wesley Saïd et qui trompe le gardien de l'ASSE Ruffier ; et puis 2 buts pour Saint-Etienne : celui de Robert Béric (87e) et le contre-son-camp d'Issiaga Sylla (90e+2). Tous considérés hors-jeu après-coup par l'arbitre Jérémy Stinat. "La vidéo ça devient insupportable, a clamé Alain Casanova après la rencontre. Ça nous tue le football."

Le 2e buteur de l'après-midi Aaron Leya Iseka, qui signe son premier match de la saison, se félicite de la nouvelle dynamique de l'attaque toulousaine cette saison avec l'arrivée de joueurs comme Wesley Saïd, cet été.

"Frustrés de ne pas remporter ce match"

Un nul frustrant pour Matthieu Dossevi, "Tactiquement on a été bons, on a fait de bonnes choses, on a peu à peu pris confiance avec le ballon. Mais forcément on est frustrés de ne pas remporter ce match." Mais le milieu de terrain relativise, "_Faut que ça reste encourageant pour la suite_, c'est un bon point de pris ici."

Samedi prochain, le TFC se déplace à Nîmes pour la 6e journée de Ligue 1 (20h).