Ligue 1 - Le TFC conjure le sort en s'imposant contre Caen (2-0)

Enfin ! Après six matches sans victoire, le TFC a renoué avec le succès ce samedi soir au Stadium contre Caen. Les Toulousains se sont imposés 2 à 0 dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1.

"On est tous joyeux, on a fêté ça, on va dire que c'était le feu dans le vestiaire". La joie du vestiaire décrite par le latéral toulousain Kelvin Amian en dit long sur le soulagement d'un club qui avait l'absolue nécessité de gagner ce samedi soir. Le TFC, qui restait sur une série de six matches sans victoire en Ligue 1 et qui se trouvait à une inquiétante 18ème place du classement, a enfin inversé la tendance. Les hommes de Pascal Dupraz ont battu Caen 2 à 0.

Jean d'Ormesson avait l'habitude de dire qu'un maçon ne se prend jamais pour un architecte. Ce soir, l'important, c'étaient les 3 points et ils sont à nous 💪😈



2-0 #TFCSMCpic.twitter.com/DC9SldTjgN — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 9, 2017

Les toulousains ont d'abord souffert en première période contre une belle équipe de Caen. Mais les normands n'ont pas transformé leurs occasions et Toulouse en a profité. D'abord sur un but un peu gag à l'heure de jeu. Suite à un débordement côté gauche puis un centre d'Andy Delort, le ballon rebondit sur plusieurs joueurs, Toivonen frappe, c'est contré par un défenseur central caennais qui marque contre son camp. De la réussite certes, mais il fallait bien que ça tourne.

Le TFC marque enfin un pénalty

Histoire de conjurer totalement le sort, un pénalty est accordé aux hommes de Pascal Dupraz à la 74ème. Toulouse, qui lors de ses trois derniers matches avait manqué trois pénalty, ne laisse pas, cette fois, filer sa chance de faire le break. Max-Alain Gradel frappe fort dans l'angle gauche du but de Vercoutre. Ca rentre et ça fait 2 à 0. Une victoire terriblement importante, attendue et, on espère, fondatrice.

Ce soir je remercie les joueurs. Je suis content pour @ToulouseFC et pour Papé Jeannot. Il était bon 😓. Il est parti ce matin. Courage à Mireille mon épouse Francois et Christian. #TFCSMC -PD — Pascal DUPRAZ (@CoachDupraz) December 9, 2017

Pascal Dupraz quitte rapidement le Stadium

Pascal Dupraz, l'entraîneur toulousain a rapidement quitté le Stadium hier soir, pour un "problème personnel" , selon les explications du club. C'est donc son adjoint, Mickaël Debève, qui a exprimé sa satisfaction devant les journalistes à l'issue de la rencontre. "C'est une belle victoire, il faut retenir la solidarité des joueurs, ils ont fait un gros match", commente l'entraîneur adjoint des violets.

On avait besoin, après une semaine difficile, de se reprendre." - Mickaël Debève.

Du mieux en attaque

Sans que l'on sache vraiment pourquoi, Pascal Dupraz avait pour ce match choisi de se passer des services d'un de ses meilleurs atout offensif. L'international suédois Jimmy Durmaz n'avait même pas été appelé dans le groupe toulousain.

Au risque de me faire insulter par certains, Imbula est vraiment le meilleur ce soir. #TFCSMC — Mesut Délùc (@Mesuut31) December 9, 2017

Mais grâce à une mobilité retrouvée d'Andy Delort, grâce à un très remuant Max-Alain Gradel sur son côté gauche et enfin, grâce à un des match les plus abouti de Giannelli Imbula au milieu, le TFC s'est très bien débrouillé sans le Suédois barbu. "On a eu beaucoup d'enchaînements offensifs très intéressant, continue Mickaël Debève, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts sur l'ensemble du match pour aller de l'avant, pour combiner. Ca reste pour nous une belle soirée et une belle victoire."

Avec cette victoire, le TFC remonte de deux places au classement. Le TFC est 16ème. Prochain match, ce sera le derby de la Garonne en 8eme de finale de la couipe de la ligue mercredi contre Bordeaux. Samedi prochain le TFc se déplace en ligue 1 à Strasbourg.