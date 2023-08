Ligue 1 : le TFC en quête d'un exploit contre le PSG

Le vainqueur de la Coupe de France reçoit le champion de Ligue 1 en titre. Une grosse affiche donc nous attend au Stadium avec un Paris Saint-Germain logiquement favori.

Retour de Mbappé

Après un mercato agité, le PSG a perdu notamment deux de ses attaquants stars : Lionel Messi et Neymar Jr. Pour Carles Martinez Novell, il ne faut pas sous-estimer pour autant le collectif parisien : "On va devoir affronter onze très bons joueurs de foot. Bien sûr que Messi et Neymar étaient des joueurs incroyables, mais maintenant avec Mbappé, Dembélé, et tous leurs nouveaux joueurs, ça reste une équipe remarquable."

Le dossier Mbappé était un des dossiers brulants de l'été. L'international français a fait son retour dans le groupe du PSG, mais rien ne garantit qu'il sera aligné dans le onze de départ. Qu'à cela ne tienne, le groupe toulousain n'a pas basé sa préparation sur la présence ou non de Kylian Mbappé. Pour Gabriel Suazo, défenseur toulousain, "Mbappé est un joueur déterminant, mais le PSG a des joueurs déterminants à tous les postes." Vigilance est de mise donc contre le collectif mené par Luis Enrique.

Le groupe toulousain

Dans le groupe sélectionné pour recevoir l'ogre parisien, presque aucune surprise. Le gardien Kjetil Haug ne figure pas sur la feuille de match, Alex Dominguez et surtout Guillaume Restes lui sont priorisés. Farès Chaîbi, en instance de départ, est aussi absent de la feuille de match.