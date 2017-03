Ligue 1 : le TFC et Rennes font match nul O partout

Auteur d'une prestation sans relief le TFC concéde le match nul 0 partout face à rennes et perd une place au classement

A l'issue d'une rencontre qui ne restera pas dans les annales footballistiques le TFC et Rennes se sont quittés sur un score de parité 0 partout qui ne fait pas les affaires des Violets qui perdent une place au classement

Une premiére mi temps insigne

Que le temps a passé lentement samedi soir au Stadium de Toulouse dans lequel prés de 15 6OO spectateurs avaient pris place pour assister à cette rencontre de la trentième journée du championnat de Ligue 1. 45 premières minutes d'un ennui crasse avec rien d'occasions et deux équipes qui avaient oublié d'enlever le frein à main.

L'exclusion d'Alexis Blin éteint les espoirs toulousains

Visiblement le quart d'heure de pause a été l'occasion pour le coach de remettre les pendules à l'heure et du carburant dans les moteurs. Entamé sur une rythme plus soutenu le deuxième semblait promettre enfin un but et s'ils avaient perdu cette mauvaise habitude de téléphoner leur combinaisons aux Rennais avant de les lancer les hommes de Pascal Dupraz auraient pu.

Jusqu'à la 63me en tout cas et l'expulsion (un brin sévère) d'Alexis Blin après un deuxième carton jaune sanctionnant une faute sur Yoann Gourcuff. Partant de là les Violets se sont contentés de gérer au mieux pour éviter de prendre un but et il a fallu une belle parade de Mauro Goicoéchéa sur une tête de Gnagnon pour éviter que la soirée ne vire à la purge complète (80me).

Après ce match nul les toulousains perdent une place et pointent en 12me position au classement de Ligue 1. Espérons que la trêve internationale leur permette de repartir d'un meilleur pied.

"On manque de folie" P. Dupraz