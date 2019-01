Ligue 1 : le TFC fait match nul 2-2 face à l'OL avec un doublé de Jimmy Durmaz

Toulouse, France

Le match commençait bien pour le TFC face à l'OL au Stadium de Toulouse pour ce match de 17ème journée de Ligue 1, reporté à cause des gilets jaunes. Les Toulousains ont réussi à ouvrir le score dés la 12ème minute avec un but du milieu de terrain Jimmy Durmaz. Durant la seconde mi-temps, l'international suédois a ensuite creusé le score grâce à un penalty réussi à la 74ème minute. Durant les 15 dernières minutes du match, les Lyonnais ont arraché le match nul avec les buts de Moussa Dembélé et de Nabil Fekir.

Ce #TFCOL au Stadium de Toulouse se conclut par un match nul 2-2. pic.twitter.com/tuIPBfZoo6 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) January 16, 2019

Le temps additionnel n'a pas permis aux violets d'arracher la victoire sous les yeux des plus de 16 500 supporteurs présents auStadium.

Le scénario nous donne une grande frustration. Il y a aussi beaucoup de satisfaction par rapport à ce match au niveau de l'état d'esprit des joueurs, de la tactique, du mental. Ils auraient mérité sur la victoire, mais on est tombé sur cette deuxième mi-temps sur une grande équipe qui est capable à tout moment de vous déstabiliser. - Alain Casanova, l'entraîneur du TFC

L'entraîneur des Toulousains avait pourtant changé sa tactique pour ce match: "On voulait vraiment jouer dans le dos de leur défense centrale et on ne l'a pas fait suffisamment. C'est le regret qu'on peut avoir." estime-t-il. "Tout le monde a beaucoup participé sur le plan défensif, c'était un match de sacrifice pour nos attaquants, mais je suis content. Corentin Jean ou Firmin Mubele ont fait une grande prestation."

Un déplacement à Nîmes ce samedi

A l'image du score, l'attaquant Corentin Jean oscille entre satisfaction et déception: "On aurait pu prendre les 3 points, après on a fait le match qu'on voulait faire, costaud défensivement. On a eu pas mal d'opportunités, c'est dommage, mais on va s'en contenter et travailler pour aller prendre des points rapidement à l'extérieur." Dans la ligne de mire de l'attaquant: le déplacement à Nîmes ce samedi.

Actuellement à la 14ème place en Ligue 1, cette victoire face à l'OL aurait permis au TFC de s'éloigner du bas du classement.