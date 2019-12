Ligue 1 - Le TFC s'incline à Nice (3-0) et bat son record de défaites consécutives en championnat

Toulouse, France

C'est une triste première dans l'histoire de Toulouse. Le Téf encaisse sa 9ème défaite d'affilée à Nice (3-0) ce samedi 21 décembre, battant le record de 8 échecs consécutifs tenu depuis 2005. Avant la trêve, les Toulousains n'ont gagné qu'un match depuis l'arrivée du coach Antoine Kombouaré, face à Lille le 19 octobre (2-1).

Le (triste) film du match

Il y a eu ce premier quart d'heure de qualité lors duquel les Violets se créent la première occasion de la rencontre sur un corner frappé par Matthieu Dossevi qui trouve la tête de Yaya Sanogo. Mais la balle par à droite des cages.

Et puis ces 3 buts... de Malang Sarr (16ème), Hicham Boudaoui (19ème) et ce bijou de Pierre Lees-Melou (41ème) d'une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface. Après ? Plus rien... les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont rien pu faire. 3-0 à la pause et (heureusement pour les Toulousains?) les Niçois ont levé le pied au retour des vestiaires pour en rester au même score au coup de sifflet final.

Les réactions

Toulouse est toujours 20ème et dernier de Ligue 1 avant la trêve. Le Téf n'a glané que 12 points lors de la phase aller, à égalité avec Nîmes et à 1 point d'Amiens, mais les deux équipes ont un match en retard (Nîmes-Rennes et Amiens-Reims). Une réalité comptable qui ne décourage pas le coach des Violets.

L'amertume des supporters...

Prochain rendez-vous dans le Loiret pour les 32èmes de finale de Coupe de France : Saint-Pryvé Saint-Hliaire (N2) - TFC. La Ligue 1 reprendra le 11 janvier 2020 avec Toulouse-Brest. Des rencontres à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.