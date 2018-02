Nice, France

Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais les joueurs toulousains peuvent repartir avec le sourire. À l'Allianz Riviera ils ont montré qu'avec beaucoup de solidarité et un peu d'opportunisme, ils pouvaient prétendre à mieux qu'une place d'avant-dernier de Ligue 1. Dominés dans la possession par des Niçois peu inspirés offensivement, c'est un superbe but du pied droit de Max-Alain Gradel (66e) qui permet au Téf de pointer au 15e rang de Ligue 1.

Bonne soirée et bon dimanche à tous ceux qui ne sont plus relégables ce soir ! 😈💪🏼#TFCOGCNpic.twitter.com/EcLS36PcNv — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 3, 2018

Michaël Debève : "Cela fait un moment qu'on dit que l'équipe est compétitive"

Pour le coach des Violets, la soirée est tout simplement parfaite : "Soirée parfaite parce qu'on a très peu d'occasions mais qu'on marque, parce qu'on ne concède pas beaucoup d'occasions en était solidaires, et Max Gradel nous met un superbe but. On est très content de la production des joueurs, validée par ce bon au classement, même si ce n'est qu'un début... Depuis un moment on dit que l'équipe est compétitive, qu'on a de bons joueurs, et qu'il ne manque pas grand chose. Depuis début janvier cela s'est souvent joué à des petits détails et on savait bien qu'à un moment il fallait faire tourner ce facteur réussite, c'est le cas depuis deux matchs. Je ne sais pas si c'est un effet entraîneur, mais les joueurs ont pris conscience que la situation était alarmante. Le chemin est encore long pour nous".

Corentin Jean : "On est beaucoup plus ensemble défensivement, c'est ça la clé"

L'attaquant toulousain Corentin Jean souligne l'état d'esprit retrouvé du groupe, surtout défensivement : "On a été ultra solide, c'était les consignes du coach parce qu'on savait que Nice allait avoir la possession. Du coup on a eu quelques coups à jouer offensivement, on en a d'ailleurs eu un peu plus en première mi-temps, même si c'est en deuxième qu'on ouvre le score. Ce but nous fait beaucoup de bien et à la fin on a tenu, sans être énormément en danger. Donc cette victoire nous fait beaucoup de bien, cela permet de se sortir de la zone rouge qui nous faisait mal à la tête. On s'est remis tous en question, on a bien travaillé ensemble et on est beaucoup plus ensemble défensivement, c'est ça la clé. C'est la deuxième victoire consécutive après Troyes, c'est bien pour la tête avant d'affronter Paris. On est sur une bonne dynamique et il faut continuer".