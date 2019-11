Ligue 1 - "Le timing est très mauvais" souligne Galtier après le départ de deux adjoints lillois

Lille, France

Le déplacement ce vendredi sur la pelouse du champion de France en titre et actuel leader de Ligue 1 est presque devenu secondaire. En conférence de presse d'avant match ce jeudi, le départ de deux adjoints pour Tottenham a longuement été évoqué. Joao Sacramento et Nuno Santos, le coach des gardiens sont désormais liés au club londonien. Un départ un peu surprise accéléré par l'arrivée de José Mourinho sur le banc de Tottenham. Christophe Galtier a insisté sur le fait qu'il est d'accord avec la décision prise par son président.

Galtier approuve la décision

L'entraîneur lillois a été informé par son président mardi soir du départ de ses deux adjoints. "J'étais énervé et agacé" confie le technicien lillois surtout à trois jours d'un déplacement sur la pelouse du PSG en championnat. Mais dans le même temps, Christophe Galtier affirme comprendre la décision de Gérard Lopez. "Mon président ne pouvait pas faire autrement et je n’en veux pas à mes deux adjoints" ajoute-t-il.

"C'est dommage, le timing est très mauvais mais le football d'aujourd'hui est ainsi fait." - Christophe Galtier

Mais ironise sur la forme

Mais Christophe Galtier en a aussi profiter pour donner son avis sur la forme. On a un peu l'impression de José Mourinho est venu faire son marché à Lille. Galtier a donc subtilement glissé un petit tacle au technicien portugais."C'est très classe" a ironisé l'entraîneur du Losc avec un immense sourire. Habitué des tribunes de Pierre-Mauroy les jours de match, "The Spécial One" ne devrait pas revenir de sitôt.

"Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. C'est très classe. Chacun analysera la manière de fait. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Est-ce que c'est bien fait ou pas." - Christophe Galtier

Un départ de Luis Campos ?

Quelques médias britanniques ont fait part d'un possible départ de Luis Campos pour Tottenham. Le conseiller du président lillois est un proche de José Mourinho. Sur ce sujet là, Christophe Galtier semble catégorique sur l'investissement de Luis Campos au Losc.

"Luis est investi à 200 % dans le projet et je ne sens pas chez lui un millième d'une envie d'aller vivre une autre aventure. Je le sens très, très investi." - Christophe Galtier

Pour le déplacement à Paris ce vendredi, Jonathan Bamba est incertain (malade) en revanche Jonathan Ikoné s'est entraîné avec le groupe ce jeudi. Forfait avec les Espoirs, le milieu devrait être dans le groupe pour le choc de vendredi soir.