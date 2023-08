Le Toulouse FC lance un jeu-mystère dans la ville pour ses supporters

Depuis quelques années, le TFC soigne sa communication et son marketing. Affûté et offensif, le club lance à nouveau cet été une opération très visible en ville, à base d'affichages et d'écrans installés notamment près du Capitole ce vendredi, appuyés par une campagne sur les réseaux sociaux. Une sorte de jeu-mystère....

Record d'abonnés

L'an dernier, les indices laissés lors d'une sorte de chasse au trésor permettait de remporter une sorte de carte multi-avantages. Cette saison, le TFC a passé la barre historique des 17.000 abonnés.

Les Violets démarrent leur saison ce dimanche 13 août à Nantes. Premier match au stadium, le samedi 19 août à 21h face au Paris-Saint-Germain.