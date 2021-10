Ligue 1 : le vert, couleur de l'espoir pour le FC Metz face à Saint-Etienne ?

Celui-là, il faut absolument le gagner ! Le FC Metz, 19e et avant-dernier de Ligue 1 avant la 12e journée, reçoit Saint-Etienne, 20e, avec l'espoir de repartir sur un nouveau cycle... ou le risque de s'enfoncer encore plus dans le doute.

Faut-il y voir un signe ? Frédéric Antonetti souriant, détendu... Ce n'est pas forcément le cas lors de chaque conférence de presse d'avant-match, cette saison.

La semaine de préparation de cette rencontre cruciale contre Saint-Etienne, l'entraîneur du FC Metz l'a trouvée "courte mais bonne", dans la lignée de la précédente avant le déplacement à Lens. Match qu'il maintient, à froid, malgré la première période délicate et l'écart final (1-4), de bonne qualité. "Je n'ai pas vu beaucoup de différence entre le 2e et le 19e... mais on a lourdement perdu. On n'a pas été récompensé à Angers et Lens... " note l'entraîneur.

Rivaliser ne suffit plus. Reims, 16e, est déjà à cinq points et la venue à Saint-Symphorien de la seule équipe dont le bilan est plus mauvais encore que celui du FC Metz, doit absolument s'accompagner d'une victoire. Ce serait une première à Saint-Symphorien depuis... 278 jours !

Kouyaté et Niane de retour, Joseph et Niakaté seuls absents

Kouyaté et Niane font leur retour pour ce match. Le groupe est quasiment au complet et l'équipe sera construite uniquement sur des choix sportifs. Ce n'est pas arrivé souvent cette saison. "On est en retard, c'est vrai. Mais on ne doit pas avoir peur. On va jouer notre football, on va faire ce qu'on nous demande" note Ibrahima Niane, guéri de l'élongation qui lui a fait manquer les deux dernières journées.

L'attaquant sénégalais, guéri de l'élongation qui lui a fait manquer les deux dernières journées, a bien des choses à prouver comme son équipe. S'il a tiré 19 fois au but en 9 rencontres, il a souvent paru à contre temps sur le terrain, agacé par sa situation, et n'a marqué que sur penalty. "Je fais les entraînements comme il le faut. Je ne marque pas beaucoup mais, c'est normal, l'équipe ne marque pas beaucoup non plus" ajoute Niane dans un sourire démontrant le même optimisme que son entraîneur... Maintenant, place aux actes.

