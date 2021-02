Ligue 1 : le vestiaire des Girondins de Bordeaux peut-il imploser ?

Les tensions, déjà bien présentes depuis le début de la saison, sont de plus en plus fortes avec les défaites qui s'enchaînent ces dernières semaines.

Le vestiaire des Girondins de Bordeaux peut-il imploser ? En tout cas, il ne respire pas la joie de vivre en ce moment. Selon RMC Sport, il y a même des clans. En réalité, ces clans existent depuis longtemps et dans de nombreuses équipes. C'est comme dans la vie, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde.

Le problème, c'est qu'à Bordeaux, cela va assez loin. Par exemple après la défaite à Nice dimanche, il n'y a eu absolument aucune réaction que ce soit du coach ou des joueurs. Comme si plus personne ne se parlait et que tout le monde en avait rien à faire. Le bateau coule en silence aux Girondins alors qu'il faudrait peut-être que les marins "s'attrapent" pour créer une étincelle. Le contexte très pesant autour du club et la défiance des joueurs envers Frédéric Longuépée, le PDG de celui-ci n'aide pas non plus. Aujourd'hui, au-delà des résultats, c'est l'attitude individuelle et collective qui inquiète et il reste douze matchs à jouer.

Dans ce marasme, que faire pour Jean-Louis Gasset ? C'est toute la question car l'entraîneur bordelais a un peu tout tenté cette saison. La manière douce comme forte. Il apparaît de plus en plus marqué par la situation à l'image du match à Nîmes où il s'est montré très discret. Jean-Louis Gasset peut aussi s'en prendre à lui-même. En filant "les clés du camion" en début de saison à Hatem Ben Arfa et en l'assumant publiquement à l'époque, il n'a pas forcément envoyé un très bon message à son groupe. Aujourd'hui, son management se retourne un peu contre lui. Pourtant, il va bien devoir trouver une solution dès samedi contre Metz (13h) pour remobiliser son équipe.