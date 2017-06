Ligue 1 - Le visage mouvant de l'effectif du SM Caen

Le Stade Malherbe de Caen a repris l'entraînement ce lundi pour une quatrième année consécutive en Ligue 1 avec un effectif qui n'a pas encore été définitivement remanié. Si les recrues se font attendre, le public lui a déjà répondu présent.

Derrière les grilles du centre d'entraînement, près de 120 supporters sont venus assister ce lundi au premier entraînement de la saison avec ballons de leurs joueurs. "On n'attend pas grand chose de cette première séance, explique l'un d'entre eux, parce qu'il manque encore des recrues. On n'a que Peeters qui est arrivé aujourd'hui. On vient voir l'ambiance autour du vestiaire. C'est un entraînement de reprise, on sait que ce ne sera pas le top-top niveau mais on est là pour les encourager et voir comment cela va se passer par la suite."

Ce premier entraînement a été suivi attentivement par de nombreux supporters du SM Caen © Radio France - Olivier Duc

Sur le terrain du centre d'entraînement de Venoix, à quelques pas du Stade D'Ornano, seize joueurs ont suivi la séance dont la première recrue Stef Peeters. "Je suis venu pour vivre de bons moments avec le groupe et les gens ici, explique le milieu offensif belge, et faire une meilleure saison que l'an passé." Certains espéraient l'arrivée de Julian Palmieri mais le défenseur lillois a demandé un dernier délai de réflexion qui selon le club pourrait prendre au plus deux à trois jours.

Avec 5 à 6 recrues encore attendues et l'absence de cinq internationaux, le groupe du SM Caen est loin d'avoir montré lors de cette reprise son visage définitif.