Ligue 1 : Lens ne se cache pas dans la course à l'Europe

Le défenseur lensois avait le sourire dimanche soir après le résultat nul arraché dans les arrêts de jeu sur la pelouse angevine sur un coup de tête de Arnaud Kalimuendo. Le tout sur un de ses centres. Clément Michelin était entré en fin de rencontre pour relayer son concurrent Jonathan Clauss. Entretien avec un joueur qui n'a pas peur de se montrer ambitieux à 11 journées de la fin du championnat.

On sent Clément que tous les éléments du collectif vont dans le même sens?

Oui je le confirme, tout le monde est concerné. On travaille bien la semaine. Lors de la mise en place de veille de match, les remplaçants jouent le jeu pour pousser et aider les titulaires. Par exemple, sur le but de l'égalisation à Angers, suite à mon centre, Jonathan Clauss qui est mon concurrent a été le premier à venir me féliciter.

C'est aussi la réussite de l'entraîneur et de son staff technique?

Oui c'est un tout. Tout le monde est dans le même projet. Les nouveaux ont été bien accueillis en début de saison. Et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de relâchement à l'entraînement malgré l'objectif maintien obtenu. On sent vraiment des joueurs ambitieux.

Donc vous visez clairement l'Europe et la 5ème place?

Oui elle peut être pour nous. Et Pourquoi pas plus haut d'ailleurs que cette 5ème place. En tout cas on compte aller la chercher. Depuis le début de la saison, je le sentais très bien. Selon moi c'est positif de penser ainsi: Plus on allait viser haut, plus le maintien serait obtenu rapidement. Entre nous, nous n'évoquons pas clairement la 5ème place, mais on veut avancer. Nous n'avons pas de limite.