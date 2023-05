Ligue 1 Lens-OM : les trois statistiques à retenir

Clément Turpin et ses cartons jaunes

C'était le match qu'il ne fallait pas perdre... et pourtant, l'OM s'incline bien 2-1 au stade Bollaert de Lens samedi soir dernier et retombe à la 3e place du classement de Ligue 1. Des Marseillais qui n'ont pas trouvé le chemin des buts et qui s'en sont pris à l'arbitre Clément Turpin en fin de rencontre, estimant avoir subi un arbitrage défavorable.

Les statistiques relevées par StatsOMP , le partenaire de France Bleu Provence, ne leur donnent pas vraiment tort. Plus de 45% des matchs de l'OM arbitrés par Clément Turpin en Ligue 1 se concluent... par des défaites des Marseillais. C'est même pire pour la saison 2022-2023 qui s'achève : les quatre rencontres des Marseillais arbitrées par Clément Turpin ont été des défaites.

