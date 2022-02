Blessés lors du match contre Lorient dimanche, le défenseur central et l'attaquant du RC Lens sont forfaits pour au moins trois semaines. Jonathan Gradit et Wesley Saïd ont passé des examens ce mardi qui confirment leurs blessures musculaires.

Ligue 1 : Lens privé de Jonathan Gradit et Wesley Saïd pour au moins trois semaines

Jonathan Gradit et Wesley Saïd absents pendant au moins trois semaines

Blessés face à Lorient dimanche, Jonathan Gradit et Wesley Saïd seront absents des terrains pendant au moins trois semaines. L'attaquant et et le défenseur central du RC Lens ont passé des examens ce mardi. Jonathan Gradit souffre d'une lésion musculaire au mollet gauche. De son côté, Wesley Saïd a une lésion musculaire aux ischios-jambiers (droit).

C'est un gros coup dur pour le RC Lens qui perd deux atouts pour les prochains matchs, d'abord contre Bordeaux dimanche prochain pour la 24e journée de Ligue 1 et surtout contre Lyon le samedi 19 février pour la 25e journée. Lens est 9e du championnat avec 33 points. Les Lyonnais sont 8e avec un point d'écart.