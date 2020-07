Ligue 1 : Lens - PSG le samedi 29 août à 21h à Bollaert

On ne connaît pas encore la programmation exacte de la première journée de la saison 2020-2021 de Ligue 1, du 21 au 23 août, mais on connaît déjà celle de la deuxième journée.

Et après s'être déplacé à Nice pour leur retour au plus haut niveau du football français, les footballeurs du Racing Club de Lens recevront le Paris Saint-Germain, 9 fois champion de France et tenant du titre de champion. Ce sera le samedi 29 août à 21h.

La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrés en Ligue 1, c'était en mars 2015. Au Parc des Princes, le PSG s'était imposé 4 buts à 1.

Le LOSC se déplacera lui à Reims le dimanche 30 août à 13h après avoir reçu Rennes lors de la première journée.