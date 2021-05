Ligue 1 : Léo Leroy, première recrue officielle du Montpellier Hérault

Leo Leroy officiellement présenté par Montpellier ! Le jeune milieu de terrain âgé de 21 ans, plutôt relayeur et technique, arrive de Châteauroux en Ligue 2. Nous l'avions déjà indiqué mais il a été officiellement annoncé par le Montpellier Hérault, ce vendredi matin. Il s'agit de la première recrue officielle du club, avec un contrat de quatre ans.

"Un club humain avec des valeurs qui me correspondent" a déclaré le fils de l'ancien attaquant Jérôme Leroy, qui ajoute qu'il "espère que nous réaliserons un bon championnat. De mon côté, je vais me donner à fond pour gagner du temps de jeu petit à petit et prendre, pourquoi pas, une place importante dans le groupe

De son côté, Laurent Nicollin a déclaré : "C'’est un jeune joueur plein de qualités, plein d’espoirs selon notre cellule de recrutement qui l’a beaucoup suivi. Je lui souhaite d’effectuer une très belle carrière, à l’image de celle de son père. Nous sommes très heureux d’accueillir Léo.