Les Verts n'ont plus gagné depuis le 11 aout et la 1ère journée de Ligue 1. Une abstinence contre laquelle veut bien entendu lutter le coach stéphanois Jean-Louis Gasset pour retrouver le plaisir de la victoire, accompagnée par l'excitation d'un Chaudron retrouvé.

Saint-Étienne, France

40 jours et 40 nuits... C'est ce qui sépare les Verts de leur dernière victoire en championnat, un succès lors de la 1ère journée de Ligue 1 le 11 aout dernier, face à Guingamp. Depuis, l'AS Saint-Etienne a enchainé 3 matches nuls avant de subir les foudres du PSG au Parc des Princes. Alors la réception du Stade Malherbe de Caen ce samedi soir (20h) dans le Chaudron ressemble à l'occasion de lancer définitivement la saison des Stéphanois. D'autant qu'ils pourront compter sur les retours de Remy Cabella et Mathieu Debuchy, qui étaient absents à Paris. A égalité de points avec les Normands, l'ASSE est 14e avant cette 6e journée de Ligue 1 et ne compte finalement que peu de marge sur la zone de relégation.

Retard à l'allumage

Avec la 2e partie de saison dernière, avec le mercato, mélange de prolongation et de recrutements intelligents, les attentes sont particulièrement élevées. C'est d'ailleurs un des défis des Stéphanois : combattre cette impatience qui peut grandir chez eux et les observateurs. Car il ne faut pas oublier que la saison dernière même si le compteur points tournait, le jeu n'était pas toujours au rendez-vous. C'est donc une histoire d'équilibre à trouver. Cela n'est pas parce qu’un groupe se connait et à vécu des événements fédérateurs ensemble qu'il repartira sur les mêmes résultats d'une saison sur l'autre.

Deux secteurs déterminants restent à travailler. La défense centrale d'abord puisque Neven Subotic et Loïc Perrin ne sont pas au niveau où on les attend en ce début de saison. Et puis les milieux offensifs et la paire Khazri-Cabella, deux manieurs de ballons qui ont chacun besoin d'espace et de liberté. Deux joueurs techniquement au dessus de la moyenne qui doivent trouver leur place bien à eux dans le schéma de Jean-Louis Gasset.

Jean-Louis Gasset, coach de l'AS Saint-Etienne : "J'espère que ce que ce sera le match référence pour nous. On a tout intérêt à ce que ce soit le match du déclic. L'année dernière ça l'avait été. Fin janvier on avait fait notre première victoire, petitement, contre Caen, et ensuite on avait enchainé. J'espère que l'histoire va se répéter. Il va falloir qu'on s'investisse beaucoup plus et qu'on soit en mode "guerriers". Depuis le début de la saison, malgré de bonnes séquences on est en mode "sommeil". Et ça c'est pas bon !"