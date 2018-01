Jusque là, les absences n'avaient pas pesé sur la bonne dynamique de l'OGC Nice. Les aiglons, battus à Mets ce samedi (2-1) sans Cyprien et Saint-Maximin notamment, ont vu leur série d’invincibilité de 8 matches (6 victoires et 2 nuls) s'arrêter en Lorraine. Ils ont aussi vu la liste des joueurs mis sur la touche s'allonger. Et cela pourrait avoir des conséquences contre Toulouse à l'Allianz Riviera (20h).

Dans le pire scénario, c'est à dire si aucun Niçois ne sort de l'infirmerie cette semaine, 9 joueurs pourrait rater le prochain match. Et encore, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, on ne compte pas les bobos qui pourraient intervenir d'ici samedi. Lucien Favre et son staff prieront sans doute pour le retour du plus grand nombre d'entre-eux dans les meilleurs délais.

6 joueurs déjà absents contre Toulouse

Pour la 24e journée de Ligue 1, samedi prochain contre Toulouse, 6 joueurs seront absents avec certitude. Les suspendus : Pierre Lees-Melou (expulsé à Metz) et Mario Balotelli (accumulation de cartons jaunes). Les blessés longues durées : Arnaud Souquet (opéré du 5e métatarse du pied gauche, absent jusqu'en mars-avril), Maxime Le Marchand (distorsion du ligament du genou), Arnaud Lusamba (entorse du genou) et Wylan Cyprien (adducteurs).

Mais d'autres footballeurs azuréens sont aussi actuellement sur la touche, et on guettera leur retour en forme cette semaine : Christophe Jallet (mollet), Marlon (cuisse) et Allan Saint-Maximin (dos). Notons que Patrick Burner manquera lui le déplacement à Nantes pour une accumulation de cartons jaunes, mais il pourra tenir sa place contre le TFC samedi.

Christophe Jallet (ici au duel avec le Caennais Rodelin) n'a joué qu'une minute depuis le 10 décembre. © Maxppp - .

Sacko en renfort

Selon les durées d'indisponibilité communiquées par l'OGC Nice, on devrait revoir Lusamba début février, Cyprien pour le match aller d'Europa League contre le Lokomotiv Moscou (15 février), puis Le Marchand entre les deux confrontations européennes. Mais au cœur de cette hécatombe d'absences, Lucien Favre pourra compter sur Ihsan Sacko. Le Gym a officialisé ce week-end le recrutement du jeune attaquant (20 ans) en provenance de Strasbourg. Il est qualifié pour la prochaine rencontre face aux Toulousains et sera présenté à la presse ce lundi.