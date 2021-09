Ligue 1 : les Aiglons à la pêche au Merlu au stade du Moustoir

Toujours invaincus en Ligue 1, les Aiglons se déplacent ce mercredi soir (21h) sur la pelouse de stade du Moustoir, face à des Lorientais intraitables à domicile. Vainqueurs de Lille et Monaco à la maison, les Merlus veulent faire tomber le Gym.

Amine Gouiri et Morgan Schneiderlin la saison passée au stade du Moustoir face à Lorient

Qu'il paraît loin le match nul 1-1 obtenu la saison passée sur cette pelouse du Moustoir. Il ne restera sans doute au coup d'envoi ce mercredi soir que Gouiri, Benitez et Kamara du onze d'Adrian Ursea qui avait obtenu un point un peu miraculeux en Bretagne en fin de saison dernière. Six mois après, c'est un Gym transformé qui se présente à Lorient. L'arrivée de Christophe Galtier a solidifié la défense (meilleure de Ligue 1) et dynamisé l'attaque (2e du championnat). Toujours invaincu, l'OGC Nice espère poursuivre sa belle dynamique sportive face à des Merlus qui eux ont assez peu changé depuis la saison dernière.

Lorient express à domicile

Le Lorient de Pélissier est toujours aussi fort à domicile (deux victoires en deux matches face à Monaco et Lille) mais n'a pas gagné loin de ses bases depuis 19 rencontres, plus longue série en cours en Europe. Solides malgré tout à Reims dimanche dernier (0-0), les Merlus vivent un début de saison positif et comptent sur le talent de leur duo d'attaquants Moffi - Laurienté pour rester dans la première partie du classement.

Lemoine, Lemina et Dolberg les absents

Les Lorientais sont privés ce mercredi soir de leur capitaine Fabien Lemoine et du milieu offensif Quentin Boisgard, qui avait été très bon la saison passée à l'Allianz Riviera (2-2). Du côté du Gym, Kasper Dolberg manque à l'appel (genou) comme Mario Lemina (suspendu). L'occasion de voir la première titularisation d'Andy Delort et de retrouver Khephren Thuram dans le onze, ce qui n'est plus arrivé depuis la première journée.