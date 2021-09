Ligue 1 : Les aiglons de l'OGC Nice mangent du canaris à Nantes (0-2)

5e journée de championnat, le Gym se déplaçait à Nantes, dans l'idée de tourner la page des tristes évènements de la réception marseillaise. Après avoir été mis en difficultés, les aiglons repartent avec 3 points de plus au classement, un but de K. Dolberg à la 75e, suivi de A. Gouiri (80e).

La célébration et la délivrance de Dolberg (Nice) après de longues minutes de souffrance

Les enjeux de ce déplacement à Nantes étaient nombreux : une trêve internationale au bout de quatre journées de championnat avec le risque de couper sportivement le bon début de saison du Gym, faire oublier la réception de l'OM à l'Allianz Riviera et les sanctions ; tester les nouvelles recrues du mercato estival.

Au coup d'envoi pour les canaris, les aiglons se font avoir par un pressing haut : tout est parti assez vite avec des nantais ultra offensifs ! Dès la 4e, H. Boudaoui s'infiltre dans la défense nantaise et tente un tir. Malheureusement pas assez penché, ça fini au dessus du but Nantais. La situation s'inverse rapidement et Benitez assure deux parades coup sur coup avant les 10 minutes de jeu : les aiglons n'y sont pas. Heureusement, ils peuvent compter sur leur rock argentin toujours présent, W. Benitez !

À la 30e, 75% de possession pour les canaris nantais, les aiglons qui tentent de combiner mais qui subissent pleinement la première partie de cette rencontre à l'extérieur. La situation finit par s'enflammer deux minutes plus tard : M. Lemina tape la barre avec une reprise de la tête, reprise d'un superbe coup franc de A. Gouiri (32e). Pas de but, mais de belles émotions !

Les dernières minutes du temps réglementaire de la première période sont très compliquées pour les aiglons avec deux tentatives qui se suivent. M. Simon (Nantes) se lance dans une demi-volée qui termine juste à côté de la cage ! À quelques secondes de la pause, R. Kolo Muani touche la barre de l'OGC Nice. Tout le monde rentre au vestiaire.

Retour sur le terrain, les aiglons sont davantage dans le match et les nantais ne se laissent pas avoir, avec de multiples occasions. Finalement la délivrance vient de celui qui jouait presque au fantôme depuis le début de la partie : But de Kasper Dolberg (75e) ! C'est Nice qui ouvre le score, même si les joueurs du Gym s'étaient ressaisis ces dernières minutes, la partie était largement dominée par le FC Nantes. Dans un superbe mouvement collectif, c'est M. Bard qui exécute un centre à mi-hauteur, K. Dolberg marque avec son cou ! L'OGC Nice mène 1 but à 0.

Andy Delort, toute dernière recrue niçoise fait son entrée à la 78e minutes, en remplacement de C. Stengs qui jouait sa première titularisation. Il n'aura pas fallu longtemps à A. Delort pour servir une pépite à A. Gouiri, qui ajuste le pied pour terminer dans les filets nantais. L'OGC Nice gagne 2 buts à 0 !

90e+3 - coup de sifflet final, les aiglons repartent avec 3 points de Nantes, avec une attaque qui fonctionne déjà au poil : A. Delort, K. Dolberg et A. Gouirini !

5e journée de championnat de Ligue 1 Uber Eats et pas un but encaissé en 435 minutes de jeu cette saison. La série d'invincibilité se poursuit et les aiglons sont désormais à la 4e place du classement.

Le résumé de la rencontre

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochain match du Gym : le derby azuréen face à Monaco depuis l'Allianz Riviera, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, rendez-vous dimanche 19 septembre à 13h, début de votre avant-match à 12h30.