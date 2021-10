Ligue 1 : les Aiglons maitrise leur partition face au Stade Brestois (2-1)

La soirée s'annonçait belle depuis l'Allianz Riviera de Nice. Les aiglons sont dans une superbe dynamique : seulement une défaite depuis le début de saison, une défense et des cages qui font partis des meilleurs d'Europe et surtout le retour des supporter dans le stade. Oui parce que depuis les incidents de la réception de l'Olympique de Marseille, les supporters n'avaient pas pu encourager les aiglons.

A l'entame du match, le Gym joue costaud et ça part fort. Dès la 10e minute, coup franc pour les aiglons et c'est A. Gouiri qui s'y colle et envole pour trouver la tête de A. Delort, bien placé dans la surface : le gardien adversaire M. Bizot sort la parade. Le ton est donné.

A la 17e, J. Latomba déborde sur le côté droit (d'où parte la plupart des actions) et centre sur A. Delort qui la joue à la tête ! Tête-claquette, le gardien brestois ne s'y trompe pas et repousse le ballon. Les occasions sont nombreuses et ne manquent pas, comme dans les 5 dernières minutes de temps réglementaire de la première mi-temps : H. Kamara dans la surface adverse fait un centre superbement placé et trouve C. Stengs qui rate son plat du pied ! Une nouvelle fois, l'occasion était trop belle et la finition non aboutie.

Dans les dernières secondes de la première période, cafouillage sur un corner, les brestois renvoie la balle et c'est la défense du Gym qui se charge de récupérer le ballon. C'est finalement J-C Todibo qui pousse le ballon au fond du petit filet. Les aiglons mène 1 but à 0 à la mi-temps et c'est très largement mérité.

45e minute, retour sur la pelouse de l'Allianz Riviera, les aiglons mènent mais n'ont pas prévu de s'arrêter là. Dès le coup de sifflet de la reprise, ça pousse et joue haut dans la surface adverse. C'est A. Gouiri qu'on trouve le premier dans la surface bien placé et qui enroule, seulement M. Bizot est une nouvelle fois décisif pour les bretons et sort sa belle parade. Même pas dix minutes plus tard, c'est C. Stengs qui pénètre la surface adverse et tire la transversale.

Les beaux mouvements collectifs s'enchainent pour le Gym qui propose une nouvelle fois de jouer haut et vite comme à la 61e, grâce au départ de A. Delort qui distribue la balle à A. Gouiri à gauche de la surface cherchant à faire un centre mais qui trouve la tête de M. Bard ! But pour l'OGC Nice qui mène à présent 2-0.

Juste avant la fin du temps de jeu réglementaire, J. Lotomba s'enfonce dans la surface brestoise et échappe à la défense adverse et pousse ce qu'il faut la balle pour qu'elle finisse dans le filet. Mais, le but est refusé pour position de hors-jeu. Dans le temps additionnel, léger décrochage de nos aiglons qui se font avoir par l'attaque bretonne : R. Faivre manque une frappe et sert parfaitement son équipier F. Honorat qui trompe W. Benitez avec une frappe pied gauche. 2 buts à 1, coup de sifflet final à la 96e minute. L'OGC Nice monte à la 3e place (temporairement) du classement de Ligue 1 Uber Eats et le Stade Brestois continue de sombrer.

Le prochain match du Gym se jouera après la trêve internationale, en déplacement à Troyes pour la 10e journée de championnat Ligue 1 Uber Eats. Ce sera le dimanche 17 octobre, coup d'envoi 13h et début de votre avant-match à 12h30 sur France Bleu Azur.