Ligue 1 : les Aiglons prennent la douche champenoise à Troyes (1-0)

Le Gym se déplaçait ce dimanche 17 octobre à la mi-journée en terres champenoises, à Troyes. Mis en difficulté dès le début de la partie, les Aiglons se sont inclinés 1 but à 0 et restent momentanément, sur le podium de la Ligue 1 Uber Eats.

Sous le soleil de Troyes, dans le Stade de l'Aube, le collectif niçois se retrouvait sur le terrain après deux semaines de trêve internationale. Ce dimanche 17 octobre, pour la 10e journée de Championnat, les Aiglons jouaient un promu, l'ESTAC. Alors 17e du Championnat, les Aubois n'ont pas toujours des résultats à la hauteur de leur jeu. Pour autant, les aiglons se sont inclinés 1 but à 0 et repartent bredouille de leur rencontre.

Dès le coup-d' envoi, ça part fort de la part des Troyens ! Rapidement le Gym se sent dépassé par les évènements, par un collectif adverse qui joue, bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. A la 4e minute, une action sacrément bien ficelée par l'attaquant troyen R. Ripart pour son coéquipier G. Biancone qui évite à temps la défense du Gym, en la personne de H. Kamara. M. Baldé récupère, tire et place la balle sous la barre. Les Aiglons sont menés dès la 4e minute de jeu.

Les minutes se suivent et se ressemblent avec des vagues d'attaques auboises sur la défense niçoise. K. Dolberg, suite à un contact avec le buteur M. Baldé, reste à terre quelques instants. Plus de peur que de mal, le danois finit par se relever. S'en suit une grosse frayeur menée par l'attaque de l'ESTAC : M. Baldé (le même) sert habilement G. Biancone qui, sur une reprise, atteint de justesse H. Kamara. Un sauvetage bien coordonné qui permet à W. Benitez de ne pas encaisser un nouveau but.

A la 39e minute de jeu, c'est une nouvelle fois le collectif champenois qui prime : Y. Touzghar (pointe) pousse le ballon dans le petit filet. But pour l'ESTAC jusqu'à ce que la VAR se saisisse de l'affaire et déclare un hors-jeu à l'origine de l'action. But refusé, le score en reste à 1-0.

Juste avant le coup de sifflet de fin de première période, (le jusqu'alors) fantomatique K. Dolberg s'immisce dans la défense adverse et cadre. G. Gallon, le gardien de l'ESTAC détourne la frappe de l'attaquant danois. L'OGC joue en deçà de ses performances habituelles depuis le début de saison.

À la reprise au Stade de l'Aube, pas de changement. On prend les mêmes 22 joueurs et on continue. Sur le scénario non plus rien ne change. Les Aiglons restent largement dominés et les Aubois jouent leur meilleure partition depuis le début de saison.

Malgré quelques échanges de balles intéressants, ce n'est qu'à la 58e minute de jeu et avec l'entrée en scène d'A. Gouiri, que les joueurs du Gym enclenchent leur 2e vraie tentative de marquer. G. Gallon campe bien sur ses deux jambes et parvient à dégager la balle du bout des poings.

Les Niçois ne se sont décidément pas montrés très inquiétants mais plutôt inquiétés tout du long de cette rencontre face à l'ESTAC de Troyes. Le tout jeune promu n'a eu de cesse de lancer des offensives jusqu'à la dernière minute, gênant la tranquillité de W. Benitez dans les cages du Gym.

90e + 4 : coup de sifflet final. L'OGC Nice s'incline et Troyes acquiert sa première victoire de la saison.

Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochaine rencontre du Gym face à l'Olympique Lyonnais, rendez-vous dans une semaine pour la 11e journée de championnat Ligue 1 Uber Eats. Ce sera le dimanche 24 octobre, coup d'envoi 13h et début de votre avant-match à 12h30 sur France Bleu Azur.