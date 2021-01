Ligue 1 : les Aiglons veulent croquer les Verts à l'heure du déjeuner

Denis Bouanga (au centre) entourés des Niçois Robson Bambu et Jordan Lotomba lors du match aller (3-1 pour le Gym)

Les Aiglons espèrent enfin briser ce plafond de verre à l'Allianz Riviera. La dernière victoire à domicile remonte au 3 octobre face à Nantes (2-1). Après le succès rassurant à Lens (1-0) la semaine dernière, il est donc temps de retrouver le goût de la victoire à la maison. Surtout que les Verts vont mal. Battus 5-0 dans le derby dimanche dernier, les Stéphanois de Claude Puel restent sur 6 matchs sans victoire et viennent de perdre leur trois dernières rencontres. 16e de Ligue 1 ils semblent condamnés à lutter pour le maintien.

Des Verts très pâles

Surtout qu'ils sont encore diminués. Très touchés par le Covid ces dernières semaines, les Verts retrouvent quelques forces avec les retours dans le groupe du capitaine Mathieu Debuchy et du défenseur Harold Moukoudi. En revanche, Khazri, Gabriel-Silva et Retsos restent indisponibles. Et l'attaquant Krasso, titulaire au match aller, est en passe de quitter le Forez.

Dolberg a meilleure mine

Côté Niçois, toujours pas de Schneiderlin ni de Rony Lopes. Les deux hommes seront "au top pour Monaco" selon Adrian Ursea, qui devrait reconduire Hicham Boudaoui en milieu récupérateur. Très convaincant la semaine dernière à Lens, il "éclaire le jeu" et avale les kilomètres comme personne. Il sera une des clefs, avec le retour en forme espéré de Kasper Dolberg à la pointe de l'attaque. Muet depuis fin octobre, le Danois se sent mieux et se montre "optimiste" pour la suite. Son association avec Gouiri doit permettre au Gym d'enchaîner un 2e succès d'affilée pour la première fois depuis le match aller le 18 octobre dernier (victoire 3-1 du Gym à Geoffroy-Guichard).

OGC Nice - AS Saint-Etienne (22e journée de Ligue 1) : match à vivre en direct et en intégralité à partir de 13h sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.