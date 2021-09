Ligue 1 : 16 supporters bordelais blessés par des Montpelliérains, Kwateng est "voulait les venger"

Avant le match Montpellier-Bordeaux, les supporters girondins ont été attendus par des Montpelliérains sur l'autoroute. 16 ultras bordelais ont été légèrement blessés, dont six hospitalisés. Le défenseur bordelais a expliqué que les joueurs en ont parlé avant le match et voulaient gagner pour eux.

Un bus de supporters bordelais est tombé ce mercredi soir dans un "guet-apens" organisé par certains de leurs homologues montpelliérains à Saint-Jean-de-Védas. Cela a dégénéré en une rixe générale qui a fait 16 blessés légers, d'après la police et les pompiers. Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, a condamné après le match qui s'est soldé par un nul (3-3) "très fermement ces actes d'une grande violence" et a assuré dans un communiqué "que toutes les mesures nécessaires seront prises pour durement sanctionner et interdire de stade ces hooligans". Le président des Girondins de Bordeaux a aussi exprimé son mécontentement sur son compte Twitter.

Des fumigènes et des barres de fer

Les supporters montpelliérains "les attendaient à un rond-point, peu après la sortie de l'autoroute" à l'entrée de Montpellier, a expliqué à l'AFP une porte-parole de la police locale. Ils avaient des fumigènes, des barres de fer et ont invectivé les passagers qui sont descendus du bus, l'incident se transformant alors en rixe générale, ont rapporté la police et la préfecture.

Le bus est ensuite reparti vers son point d'arrivée aux abords du stade de la Mosson, où les pompiers ont pris en charge les blessés. Un premier bilan faisait état de 16 blessés légers, et six transportés à l'hôpital. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade, précise encore la police qui cherche à identifier les auteurs.

Des "sanctions fortes" demandées par les joueurs et entraîneurs

Après une saison sans public dans les stades, les violences entre supporters se sont multipliées en Ligue 1 ces dernières semaines. Il y a eu les débordements entre supporters lensois et lillois ce samedi avec un envahissement du terrain ; un envahissement de terrain et une bagarre générale entre joueurs, supporters et membres de l'encadrement lors du choc Nice-Marseille le 22 août ; et incident déjà à la Mosson à Montpellier, face à Marseille pour la première journée de la L1, avec des projectiles lancés sur les joueurs olympiens.

On en a parlé dans le vestiaire avec les joueurs, ça nous a motivé - ENock Kwateng, défenseur des Girondins

Le défenseur des Girondins de Bordeaux, Enock Kwateng, a expliqué que les joueurs l'ont appris cinq minutes avant le match. "C'est inadmissible ce qui s'est passé. On en a parlé dans le vestiaire avec les joueurs, ça nous a motivé et on voulait gagner le match pour eux et pour les venger", raconte le latéral formé au FC Nantes. En revanche, le coach bordelais Vladimir Petkovic a assuré l'avoir appris après le match : "Je suis encore plus désolé de ne pas avoir gagner pour cela. Il me reste à souhaiter une prompt guérison aux personnes qui ont été blessées".

Si à Nice, il y avait eu 10 ou 15 matches à huis clos, je ne suis pas sûr que les supporters de Lens seraient rentrés sur le terrain - Valère Germain, attaquant de Montpellier

L'attaquant de Montpellier, Valère Germain, a regretté ces incidents qui se répètent semaine après semaine. "Quand on envahit un terrain comme ça, il doit y avoir des sanctions beaucoup plus dures pour que ça évite de se reproduire" avant de s'interroger : "Si à Nice, il y avait eu 10 ou 15 matches à huis clos, je ne suis pas sûr que les supporters de Lens seraient rentrés sur le terrain. Il faut que tout le monde se calme car on a besoin des supporters."

Le coach des Montpelliérains, Olivier Dall'Oglio, a tenu à rappeler que ces incidents ne se sont pas passés dans l'enceinte du stade de la Mosson. "C'est déplorable, on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir qu'on se responsabilise. Cette fois-ci, ça s'est passé en dehors du stade et ce n'est pas le football que l'on veut."