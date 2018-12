Ligue 1 : Les chantiers de Jocelyn Gourvennec avant En Avant de Guingamp - Nice

La venue de Nice à Roudourou, pour la 15e journée de Ligue 1, marque les retrouvailles entre le public guingampais et Jocelyn Gourvennec. Le nouvel entraîneur réussira-t-il un exploit de plus à la tête d'En Avant de Guingamp, à savoir le maintien en Ligue 1 ?

Guingamp, France

Après ses débuts à Reims, Jocelyn Gourvennec retrouve le stade où il a connu tant de succès entre 2010 et 2016. Plus le choix, En Avant de Guingamp doit avancer et recoller aux équipes qui le précède, même si Nice a fait de Roudourou son jardin. Depuis leur retour en Ligue 1, les rouges et noirs ne comptent qu'une seule victoire pour quatre défaites, à Roudourou, face au Gym.

Retrouver du mordant devant

Guingamp en a-t-il, enfin, fini avec les absents ? L'expérience de Rodelin et de Roux face aux buts a manqué, ces dernières semaines, à la pire attaque de Ligue 1. Guingamp se créé des occasions, mais a du mal à les convertir.

Rodelin fait son retour ce soir, et dans un schéma à deux attaquants avec le talent de Bénézet et un Thuram qu'on espère plus régulier, En Avant peut avoir l'espoir de davantage peser que lors du match de la précédente journée, perdu 2-1.

Bien défendre pour bien attaquer

Bien attaquer commence aussi par bien défendre. Et si le match a été encourageant sur plusieurs points à Reims, Guingamp a encore concédé deux buts évitables.

Un peu plus de concentration et d'engagement, la marque de fabrique du Guingamp de Gourvennec, permettra d'y remédier.

Tenir jusqu'au bout

Samedi dernier, Guingamp a bien terminé son match, et a même dominé lors des vingt dernières minutes. En Avant était certes mené 2-0 et ce regain n'a pas permis d'arracher le nul, mais rester dans le match jusqu'au bout constitue déjà une avancée pour cette équipe qui a encaissé un tiers de ses buts lors du dernier quart d'heure de jeu, cette saison.

Mentalement, le match de Reims a aussi donné une impression d'amélioration, évidemment à confirmer contre Nice. Là où Guingamp aurait lâché l'affaire à 0-2, comme à Nantes, il s'est accroché. La gestion des émotions, et la capacité à rester dans le match, sera une clé dans l'obtention de bons résultats.

Enflammer Roudourou

En Avant n'a plus gagné à Roudourou depuis le 21 avril 2018 et une victoire 3-1 contre Monaco. Presque sept mois et demi, et sept matchs, sans succès à la maison. Ce qui était une force de Guingamp lors du premier passage de Gourvennec, la capacité à faire de Roudourou une forteresse, est devenu une faiblesse. L'affluence ne s'est pourtant jamais tarie, et les encouragements n'ont jamais cessé. Un atout qui doit aider les Guingampais à redevenir maîtres chez eux.