Ligue 1 : cinq raisons de croire à la victoire de Montpellier contre le PSG

Pedro Mendes et ses copains espèrent rendre muet le parisien Neymar à la Mosson

Montpellier, France

Dans un stade de la Mosson qui ne réussit généralement pas bien aux hommes de la capitale, et où Neymar et Mbappe n'ont jamais marqué en Ligue 1 avec le maillot parisien, le MHSC espère bien réaliser un gros coup, ce samedi, à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 1. Plusieurs statistiques (liste non exhaustive) peuvent renforcer l'espoir des supporters pailladins de voir chuter Paris pour la quatrième fois, cette saison, en championnat.

Derrière le LOSC, Montpellier est sur la deuxième meilleure série en cours au niveau des matchs à domicile : les pailladins sont invaincus à La Mosson sur les 7 dernières journées (six victoires et un nul), série au cours de laquelle les footballeurs de MDZ ont eu notamment la peau de Lyon, de Monaco ou encore de Nice. La balance est clairement en faveur de Montpellier : 11 victoires, 11 nuls et seulement 7 succès parisiens dans le stade de la Paillade. Aucune défaite des héraultais lors des trois derniers matchs : 2 victoires et 1 nul, avec 6 buts marqués, et seulement 2 encaissés. Cinq à six matchs séparent les revers de Paris, cette saison. Et justement, le PSG est aujourd'hui sur cinq matchs sans défaite (toutes compétitions confondues). Geronimo Rulli n'a jamais perdu contre les parisiens : on voit déjà les mauvaises langues brandir le fait que le portier argentin ne les a jamais joués. Oui, c'est vrai. Et alors ?

Montpellier - PSG : match à suivre en direct et en intégralité, ce samedi, sur France Bleu Hérault, à partir de 17h. Avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis au commentaire.