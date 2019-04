Ligue 1 - Les Crocos et le poteau ont eu raison de Bordeaux (2-1)

Malheureux, les Girondins, qui avaient bien débuté la rencontre, sont tombés aux Costières. Ils ont encore encaissé un but sur corner.

Bordeaux - France

Face au promu nîmois, qui réalise une très belle saison pour son retour en Ligue 1 après un quart de siècle d'absence, les Girondins de Bordeaux ont signé une belle entame. Mais ils ont baissé d'intensité en seconde période et n'ont pas réussi à revenir sur les Crocos, qui ont été bien aidés par leur poteau (2-1).

Le premier but pour Josh Maja

Aucun round d'observation pour les deux équipes. Les 25 premières minutes sont portées sur l'attaque, et le score s'en ressent : Bordeaux ouvre la marque, pour le premier but de la recrue hivernale Josh Maja sous les couleurs girondines (13e, 0-1). Mais une main de Jules Koundé permet à Nîmes de revenir sur penalty (17e, 1-1). Par deux fois, les Crocos sont sauvés par leur poteau (voir par ailleurs).

Le rythme retombe après une demi-heure et les fautes s'enchaînent. Au retour des vestiaires, sans le buteur bordelais Maja qui sort sur blessure, les deux équipes accumulent les approximations. Jusqu'à ce corner nîmois, à la 63e minute, qui voit Ripart prendre le dessus sur la défense girondine : sa tête est déviée par Costil, sur son poteau...rentrant, cette fois (2-1). Les Girondins encaissent à nouveau un but sur coup de pied arrêté et laissent filer le point du nul.

Bernardoni chanceux, Costil bien malheureux

Le jeune gardien (22 ans) prêté par Bordeaux à Nîmes a été sauvé, à deux reprises, par son poteau droit. D'abord sur un beau coup franc à 30 mètres de Nicolas De Préville, qui tape le montant alors que Bernardoni n'avait pas esquissé le moindre geste (19e). Ensuite sur un tir d'Otavio, en fin de première mi-temps. Poteau décidément maudit pour les Girondins, puisque en seconde période, c'est sur ce même montant que Costil repousse mal la tête de Ripart, pour le deuxième but nîmois.

Le film du match

13e - Le premier but de la recrue Josh Maja sous les couleurs girondines ! 0-1

17e - Penalty pour Nîmes suite à une main de Koundé dans sa surface. La panenka passe pour Savanier ! 1-1

19e - Quel coup franc de Nicolas de Préville ! A 30 mètres des buts de Bernardoni, il vient taper le poteau droit du gardien gardois, resté immobile.

39e - Son poteau droit sauve à nouveau Bernardoni, sur un tir d'Otavio.

63e - Sur corner, Ripart parvient à placer sa tête. Benoît Costil repousse mal le ballon, poteau rentrant. 2-1.