Ligue 1 : les débuts délicats de l'Amiens SC qui subit sa deuxième défaite

Pour son premier match à domicile cette saison en Ligue 1, l'Amiens SC s'est incliné (0-2) face à une équipe d'Angers plus réaliste et efficace. C'est la deuxième défaite en autant de matchs pour les picards qui apprennent la dure loi de l'élite du football français.

Sous les yeux de ses supporters, dans un stade de la Licorne amputée d'une tribune pour raison de travaux, l'Amiens SC a été battu (0-2) par le SCO d'Angers lors de la deuxième journée de Ligue 1 de football. Trop tendres et encore dans l'attente de renforts offensifs, les amiénois se sont assez logiquement inclinés. Pour autant, l'entraîneur, Christophe Pélissier ne se veut pas alarmiste. "Il reste 36 journées, nous allons préparer avec beaucoup de sérieux la prochaine à Saint-Étienne".

Amiens a pourtant montré quelques bonnes choses, notamment par l’intermédiaire de son nouveau milieu de terrain Gaël Kakuta, enfin qualifié après des déboires administratifs entre l'ASC et son club chinois. Le milieu de terrain, remuant sur le front de l'attaque a manqué d'être à l'origine du premier but amiénois cette saison. Après l'ouverture du score des angevins (Crivelli 27') Kakuta a en effet délivré une passe à Charly Charrier qui a vu sa frappe échouer sur le poteau.

La frustration de Gaël Kakuta après la défaite de @AmiensSC 2-0 contre @AngersSCO mais «on continue le travail» pic.twitter.com/roh4Z4fUKY — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) August 12, 2017

Les angevins ont enfoncé le clou en seconde mi-temps sur un ballon perdu par l'ASC qui a profité à Crivelli. Le grand attaquant recruté à Bastia a été plus rapide que les défenseurs picards, il a pourtant été devancé par le gardien amiénois Régis Gurtner, sorti de sa surface. Mangani, de loin a frappé dans le but vide (0-2) et Adenon, trop court n'a pas pu empêcher le SCO de doubler la mise.