Ligue 1 : Les débuts plutôt réussis de Paulo Sousa, l'ancien entraîneur des Girondins, avec la Pologne

Ce mercredi soir, il n'y a pas que Bosnie Herzégovine-France mais aussi Angleterre-Pologne avec un certain Paulo Sousa. L'ancien entraîneur des Girondins n'aura pas mis longtemps à retrouver un nouveau poste. Cinq mois après son départ rocambolesque de Bordeaux, il a été nommé à la tête de la sélection polonaise. Un très joli rebond pour celui qui a entraîné les Marine et Blanc à peine un an, de mars 2019 à mars 2020 avec des résultats mitigés.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa nouveau sélectionneur de la Pologne

Le Portugais dirige pour la première fois une équipe nationale et pas n'importe laquelle. La Pologne dispute depuis quelques années toutes les grandes compétitions internationales avec notamment l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski en tête de gondole. Lors de cette trêve internationale, Paulo Sousa a dirigé ses deux premiers matchs. Des débuts plutôt réussis avec un nul en Hongrie et une victoire face à Andorre avant de se déplacer en Angleterre pour son premier gros test. En tout cas, une chose ne change pas avec le Portugais, il y a toujours autant de spectacle. La Pologne a inscrit six buts lors de ses deux premiers matchs.

Son successeur, Jean-Louis Gasset, lui prépare la venue de Strasbourg. Ce sera dimanche au Matmut Atlantique à 15h et l'entraîneur des Girondins va récupérer quelques forces vives pour ce match capital. Edson Mexer et surtout Hatem Ben Arfa ont repris l'entraînement collectif cette semaine. Ils seront opérationnels. Une bonne nouvelle pour l'attaquant, souvent absent des terrains en 2021 en raison de blessures. En revanche, Mehdi Zerkane est encore incertain pour cette rencontre face aux Alsaciens. Loris Benito, le défenseur suisse, sera lui suspendu.