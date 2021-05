Ligue 1 : les déceptions de la saison des Girondins de Bordeaux

Après les satisfactions, les déceptions de la saison aux Girondins de Bordeaux. Elles sont bien sûr nombreuses. Collectivement, le résultat final est insuffisant avec une 12e place. L'objectif n'était pas forcément de se qualifier pour une Coupe d'Europe comme les saisons précédentes mais le top 8 selon Frédéric Longuépée, le PDG des Marine et Blanc. On en est donc loin voire très loin quand on sait que les Marine et Blanc ont lutté jusqu'à la dernière journée pour obtenir leur maintien.

Si la nouvelle équipe sportive, incarné par Jean-Louis Gasset et Alain Roche, a peut-être apaisé un peu les choses, au final les résultats ne sont pas au rendez-vous. Sur le terrain, les déceptions sont nombreuses. On peut citer les deux recrues de la saison Hatem Ben Arfa et Jean-Mickaël Seri. Le premier après un bon début a disparu de la circulation dès le mois de janvier, il devrait d'ailleurs quitter le club. Le second n'a jamais réussi à retrouver son niveau pour remplacer Otavio. En attaque, De Préville a une nouvelle fois déçu comme Kalu, très souvent blessé.

Ravy Truchot est bien candidat au rachat des Girondins. L'homme d'affaires franco-américain a envoyé une lettre d'intention à Rothschild selon Sud Ouest. Il possède déjà trois clubs, des clubs de seconde zone en Etats-Unis, en Belgique et en France avec Evian Thonon Gaillard Grand Genève qui évolue en N3, la cinquième division française. Il avait aussi tenté il y a quelques mois de racheter Châteauroux, club de Ligue 2. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose de son projet et surtout de sa surface financière.