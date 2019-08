Ligue 1 : les derniers FC Metz - PSG à St Symphorien

Ce vendredi, à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue 1, le promu grenat accueille le champion de France en titre, le Paris St Germain. Avant ce match de gala, on jette un coup d’œil dans les archives de France Bleu Lorraine et celles de la Ligue de Foot Professionnel.

Metz, France

Ce vendredi 30 août, le FC Metz va recevoir le champion de France en titre, le Paris St Germain. Dans l'histoire de la Ligue 1, ce sera la 37ème fois que ces 2 clubs se rencontrent à St Symphorien. Les Grenats l'ont emporté à 14 reprises, le PSG a gagné 14 fois sur le sol mosellan et il y a 8 nuls entre les 2 équipes. On se replonge ici sur les 3 dernières confrontations.

Le vendredi 8 septembre 2017, FC Metz 1-5 PSG : la " MCN " s'éclate.

En cette fin d'été, les stars du PSG débarquent à St Symphorien : Mbappé, Cavani et Neymar forment une attaque de feu que les médias ont déjà surnommée la MCN. Le buteur uruguayen ouvre la marque sur une passe décisive de la star brésilienne à la demi-heure de jeu. Mais le FC Metz, qui n'a toujours pas marqué le moindre point en ce début du match, réplique juste avant la pause, avec ce premier but en grenat d'un certain Emmanuel Rivière. En seconde période, après un tacle trop appuyé sur Killian Mbappé, le défenseur messin Benoît Assou-Ekoto est expulsé. En supériorité numérique, le PSG va dérouler : Neymar, Mbappé, Lucas Moura et de nouveau Cavani aggraveront le score. Un PSG intouchable malgré une belle résistance messine.

Le mardi 18 avril 2017, FC Metz 2-3 PSG : les Grenats ont flanché dans les derniers instants.

En ce début de printemps, le FC Metz lutte toujours pour son maintien et accueille un Paris St Germain qui est à la lutte pour le titre avec l'AS Monaco. Sans forcer, les Parisiens mènent à la pause 2 à 0 grâce à des réalisations de Blaise Matuidi et Cavani. Après la pause et l'entrée en jeu de Yann Jouffre, le club à la Croix de Lorraine se révolte. L'ancien milieu de terrain lorientais réduit la marque d'un splendide coup franc, puis la coqueluche de St Symphorien, Cheick Diabaté égalise après un petit numéro d' Ismaïla Sarr. Les protégés de Philippe Hinschberger pensent tenir le nul face aux stars du PSG, mais dans le temps additionnel, Blaise Matuidi, encore lui, fusille de la tête, le pauvre Eiji Kawashima.

Le vendredi 21 novembre 2014, FC Metz 2-3 PSG : une histoire de pénaltys

Après des années d'absence en Ligue 1, voilà une affiche qu'attendait avec impatience les fidèles de St Symphorien. Le stade affiche complet. Mais il assiste à un départ canon du PSG : au bout d'un quart d'heure, le FC Metz est déjà mené deux à zéro. Le promu grenat ne baisse pas les bras. Juste après la pause, l'attaquant Modibo Maïga obtient deux pénaltys coup sur coup et il les transforme, sans trembler. Le club à la Croix de Lorraine résiste aux offensives parisiennes, mais craque à dix minutes de la fin, sur un but de l'argentin Lavezzi. Dommage pour les protégés d'Albert Cartier qui seront relégués en Ligue 2, à la fin de cette exercice !

Le dernier succès messin contre le PSG, à St Symphorien, remonte au 13 mai 2006, avec une réalisation du Hongrois Szabolcs Hustzi.

