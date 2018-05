Le multiplex de la 38e et dernière journée de Ligue 1 se joue ce samedi soir avec des enjeux à tous les étages du classement : la course au podium et à l'Europe ainsi que la lutte pour le maintien. Grâce aux commentateurs de votre radio France Bleu, suivez en direct la rencontre de votre choix !

Pour qui les deux dernières places en Ligue des Champions avec le PSG ?

Les trois premières places du championnat sont directement qualificatives pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Derrière la PSG déjà sacré champion de France (1er, 92 points), trois équipes se disputent les deux dernières places pour la Ligue des Champions : Monaco (2e, 77 points), Lyon (3e, 75 points) et Marseille (4e, 74 points).

L'équipe qui finira au pied du podium devra se "contenter" de la Ligue Europa.

Pour qui la dernière place en Ligue Europa ?

Au terme d'une course à élimination qui a laissé Montpellier et Nantes sur le carreau, ils sont encore trois à lorgner sur la 6e place, synonyme d'Europa League mais aussi d'entrée dans la compétition dès le 26 juillet au deuxième tour de qualification. Pas vraiment un cadeau mais dans l'ombre du Top 4 qui a survolé la saison, ce billet compte pour Nice le mieux placé (6e), Bordeaux aux aguets (7e), et Saint-Étienne poussif (8e), trois formations revenues de l'enfer automnal. Revue de détails des trois protagonistes.

Pour être complet, ce dernier billet pour l'Europa League peut en théorie aussi échoir à Rennes, actuellement 5e (57 points, +6) et assuré d'être européen, si les Bretons venaient à perdre chez eux contre Montpellier et que Nice s'impose dans le même temps à Lyon.

Nice (54 points, +2 de différence de buts) : destin en main mais Lyon en face

Mario Balotelli (18 buts) en forme olympique et Alassane Plea (14 buts), tous deux sur le départ mais très concernés par ce sprint, rêvent de finir leur bail azuréen en beauté. Une qualification européenne récompenserait l'abnégation dont ont fait preuve les hommes de Lucien Favre, barragistes au soir de la déculottée lyonnaise à l'Allianz Riviera (0-5) fin novembre.

Sauf que pour conclure, c'est Lyon, engagé dans une lutte sans merci pour la C1 avec Monaco et Marseille, qui se dresse devant eux samedi, comme la saison dernière, où le Gym avait décroché un nul final offensif (3-3). S'il s'impose dans le Rhône, l'OGCN tuera tout suspense pour la 6e place. Si c'est un autre résultat, il faudra sortir les calculettes car la concurrence guette.

Bordeaux (52 points, +1) : d'abord gagner, les comptes après

Deux victoires (3-1) à Montpellier et Saint-Étienne ont rallumé la flamme et permis aux hommes de Gustavo Poyet de croire à une issue inespérée. Sur leur dynamique actuelle (15 points sur 18), se rendre à Metz chez le dernier déjà relégué, un brin démotivé et qui n'attend plus rien de cet exercice, apparaît presque comme une formalité.

D'ailleurs, le stade Saint-Symphorien sourit plutôt aux Girondins, qui n'y ont pas encaissé le moindre but lors de leurs cinq dernières visites et s'y présenteront avec quasiment toutes leurs forces - un doute subsiste sur la participation du milieu Younousse Sankharé. Leur objectif en Lorraine est simple : gagner tout simplement, et si possible avec au moins deux buts d'écart pour passer devant Nice si ce dernier venait à faire match nul face à l'OL. Pour autant, le club au scapulaire, qui veut laver l'affront de Videoton de l'été dernier (élimination au 3e Tour de qualification), se veut prudent à l'approche de cette ultime étape.

Saint-Étienne (52 points, -8) : en manque de souffle mais pas d'espoir

Supporteur à distance de Metz et donc de... Lyon, l'ASSE est la seule équipe des trois à évoluer à domicile. Ce sera un match symbole, face au Lille de son ancien mentor Christophe Galtier, sauvé sportivement en attendant son passage devant la DNCG le 29 mai. Les Verts abordent cette dernière avec un double handicap: leur classement et une différence de buts bien en deçà de celles de leurs concurrents.

Aussi, après avoir admirablement relevé la tête cet hiver (ils étaient 16es au soir de la 22e journée) avec 13 matches sans défaite, ils semblent payés en mai tous leurs efforts consentis avec deux défaites contre Bordeaux et à Monaco, qui suivaient trois victoires obtenues à l'arraché.

Qui sera relégué avec Metz, qui sera barragiste ?

A 23h samedi, l'un aura le sourire, l'autre sera mitigé, et le dernier n'aura que ses yeux pour pleurer: à l'aube de la dernière journée de Ligue 1, la lutte pour le maintien et la place de barragiste concerne encore trois clubs, Caen, Toulouse et Troyes.

Les situations des équipes concernées par cette bagarre sont toutefois bien différentes: si les Normands (37 pts) n'ont besoin que d'un point pour conserver leur place dans l'élite, le Téfécé (34 pts) est obligé de gagner pour espérer éviter le barrage, qui est le seul objectif que l'Estac (33 pts) peut encore atteindre.

Caen : bis repetita ?

L'an dernier, Caen, s'était sauvé au Parc des Princes, grâce à une égalisation dans le temps additionnel de Ronny Rodelin, qui avait raté un pénalty quinze minutes plus tôt. Cette année, c'est à domicile que Caen devra prendre quelque chose face au même adversaire parisien, complètement démobilisé, pour éviter le retour des Toulousains et une place de barragiste. Avec trois matches de suite sans victoire, le PSG vient de connaitre sa pire série en championnat depuis les journées 11 à 13 en... 2012/2013. Quatre matches sans victoire serait une première depuis 2010/2011, juste avant l'ère qatarie.

Avec deux points pris en neuf journées et un jeu en déliquescence, Malherbe est bien content que la saison touche à sa fin pour sauver ce qui peut l'être. Même lorsque la prestation n'est pas trop indigente, comme contre Monaco pour la 36e journée, le petit point qui serait si précieux à l'heure actuelle, a réussi à leur échapper dans les dernières secondes du match. Si on ajoute à cela des remous dans les coulisses, avec le débarquement du président Jean-François Fortin par les actionnaires majoritaires jeudi soir, pour être remplacé par Gilles Sergent, un directeur général, Xavier Gravelaine sur la sellette et un entraîneur, Patrice Garande, en fin de contrat et qui ne sera pas renouvelé, la place des Normands dans l'élite ne semble tenir qu'à un fil.

Toulouse veut refaire le coup de 2016

Le Téfécé, qui n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matches, n'a pas le droit à l'erreur, comme en 2016, s'il veut se maintenir. Seule un succès peut lui permettre d'éviter le barrage si Caen est battu, tandis qu'un nul le laisse sous la menace de Troyes et pourrait entraîner une relégation si l'Estac s'impose. "On est au pied du mur. Il reste 95 minutes de jeu et on se doit de l'emporter. On verra les résultats de nos concurrents mais ça passe d'abord par une victoire face à Guingamp", a insisté l'entraîneur Mickaël Debève.

Il y a deux ans, le TFC de Pascal Dupraz était parvenu in extremis à se maintenir au détriment de Reims en arrachant une victoire (3-2) à Angers grâce à deux buts dans le dernier quart d'heure. Mais les Violets étaient maîtres de leur destin, contrairement à cette saison, où tout a basculé du mauvais côté il y a deux semaines après le revers (3-2) au Stadium face à Lille.

Troyes : la victoire sinon rien

L'Estac n'a plus le choix: seul un succès contre Monaco, dauphin du Paris SG et à la lutte pour la qualification en Ligue des champions, peut lui permettre d'éviter, au moins temporairement, la relégation en décrochant la 18e place, synonyme d'un barrage contre une équipe de L2 la semaine prochaine. "Cela fait un moment qu'on joue des matches de coupe. Cette fois, plus de calcul, on doit gagner, il faut jouer sans arrière-pensée, au maximum, lâcher les chevaux", a exhorté l'entraîneur Jean-Louis Garcia.

Mais les joueurs aubois dépendent aussi du résultat du TFC, qui anéantirait les espoirs troyens en l'emportant face à Guingamp. Mais les Champenois, qui avaient arraché en mai dernier leur place en L1, douze mois après l'avoir quittée, à l'issue d'un barrage contre Lorient, n'ont gagné que trois rencontres de championnat en 2018, et une seule lors des douze derniers matches.

