Ligue 1 : les clubs (encore) en lice dans le sprint final dans la course à la Ligue Europa

A trois journées de la fin de la saison 2016-2017, Lyon, Bordeaux, Marseille et Saint-Etienne sont encore dans la course pour se qualifier pour la Ligue Europa. Francebleu.fr fait le point sur la course à l'Europe.

Quelles sont les équipes de Ligue 1 qui disputeront la Ligue Europa la saison prochaine ? A l'issue de la la 35e journée de Ligue 1, quatre clubs sont bien placés pour disputer cette coupe d'Europe : Lyon, Bordeaux, Marseille et Saint-Etienne.

Quelles places sont qualificatives pour la Ligue Europa ?

Si les trois premières places du championnat sont qualificatives pour la Ligue des Champions, les 4e et 5e places donnent le droit de disputer le tour préliminaire pour espérer jouer la Ligue Europa.

L'attribution des places européennes dépend également des vainqueurs de la Coupe de la Ligue (Paris) et la Coupe de France (Paris ou Angers). Seul le vainqueur de la Coupe de France est directement qualifié pour la phase de poules de cette compétition. Si Paris remporte la Coupe de France (et est qualifié pour le tour principal de la Ligue des Champions), la place en Ligue Europa sera alors attribuée à l'équipe qui termine 6e de Ligue 1.

Si Angers remporte la Coupe de France, ce sera le SCO qui jouera cette compétition européenne quel que soit son classement final en championnat. Et seules les 4e et 5e places donneront accès à la Ligue Europa.

Le classement à l'issue de la 35e journée - LFP

Lyon déjà qualifié ?

Lyon (4e, 57 points) occupe actuellement la place au pied du podium et ne peut plus prétendre à la 3e place. L'OL est le mieux placé : le club rhodanien compte un match de moins (rencontre interrompue suite à des incidents à Bastia), un point d'avance et une meilleure différence de buts (+26) que ses poursuivants.

Le calendrier de Lyon : reçoit Nantes, va à Montpellier, reçoit Nice

En cette fin de saison, les hommes de Bruno Genesio ont donc pour objectif de sécuriser leur 4e place et d'offrir le scalp d'un "gros" à leurs supporters avec la réception de Nice lors de l'ultime journée. Surtout, ils comptent briller en Ligue Europa où ils sont en demi-finale face à l'Ajax et pourquoi espérer remporter cette compétition (ce qui serait synonyme de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine).

Bordeaux et Marseille au coude-à-coude

Bordeaux (5e, 56 points) et Marseille (6e, 55 points) ont coché la date du 14 mai. Les deux équipes s'affrontent au Matmut Altantique lors de la 37e journée qui s'apparente à une finale pour la 5e place. C'est l'objectif des deux clubs, puisque la 6e n'ouvrira les portes de la Ligue Europa qu'en cas de victoire finale du Paris SG en Coupe de France.

Les deux équipes possèdent un calendrier assez similaire : les Girondins affrontent une autre grosse écurie (Saint-Etienne en lice pour l'Europe) quand l'OM se frotte à Nice (qui veut chiper la place de dauphin au PSG). Et lors de l’ultime journée, les hommes de Jocelyn Gourvennec se déplacent à Lorient qui lutte pour le maintien, tout comme Bastia, dernier adversaire des hommes de Rudi Garcia.

Le calendrier de Bordeaux : va à Saint-Etienne, reçoit Marseille, va à Lorient

: va à Saint-Etienne, reçoit Marseille, va à Lorient Le calendrier de Marseille : reçoit Nice, va à Bordeaux, reçoit Bastia

Saint-Etienne en embuscade

Et si l'ASSE mettait tout le monde d'accord ? Saint-Etienne (7e, 49 points) a un match en retard à jouer. La mauvaise nouvelle, c'est que l'adversaire c'est le leader Monaco. Et l'autre c'est que le reste du calendrier s'annonce dantesque avec les réceptions de Paris et Bordeaux, un concurrent direct dans la course à l'Europe, sans oublier un déplacement à Nancy qui joue sa survie dans l'élite lors de l’ultime journée. Le prix de la Ligue Europa passera par des exploits - au pluriel - alors que l'entraîneur Christophe Galtier va quitter les Verts après neuf saisons passées sur le banc stéphanois.

Le calendrier de Saint-Etienne : reçoit Bordeaux, reçoit Paris, va à Monaco, va à Nancy

